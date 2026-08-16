La base de Verín-Oímbra cuenta con nuevo avión

Galicia ha sumado un nuevo recurso a su dispositivo de lucha contra los incendios forestales. Desde el pasado 1 de agosto, la base aérea transfronteriza de Verín-Oímbra opera un nuevo avión de coordinación y vigilancia, que se añade a los dos helicópteros con los que ya contaba el servicio autonómico. El director xeral de Defensa do Monte de la Consellería do Medio Rural, Manuel Francisco, visitó las instalaciones para comprobar el funcionamiento de la aeronave.

El aparato, denominado Xunta 23 ACO, destaca por ser de alta velocidad que ofrece una mayor capacidad de carga que los helicópteros de coordinación existentes, permitiendo ejecutar transportes logísticos y de personal. La incorporación de este medio amplía notablemente la posibilidad de cobertura de la franja de trabajo del operativo gracias a sus cuatro horas de autonomía de vuelo.

Estos equipos aéreos actúan como un complemento clave para los efectivos directos de extinción, proporcionando datos esenciales en tiempo real para la toma de decisiones tácticas y estratégicas frente al avance de las llamas. Su posición privilegiada permite una supervisión continua, facilita las comunicaciones y garantiza el acceso visual a áreas ocultas por el humo o por la compleja orografía del terreno. Durante las misiones, de forma paralela a las tareas de vigilancia, dos técnicos viajan a bordo para realizar labores de análisis y evaluación ininterrumpida del incendio, ofreciendo un soporte fundamental al personal que lucha contra el fuego en tierra.

Esta nueva dotación se enmarca en la estrategia de la Consellería do Medio Rural para reforzar su flota durante la presente campaña estival. En concreto, la Xunta ha integrado cuatro nuevos aparatos a la lucha contra el fuego a lo largo de este año.

Al Xunta 23 ACO se suman dos aviones de carga en tierra que ya están trabajando activamente sobre el territorio y un helicóptero pesado que se incorporará al operativo autonómico durante el próximo mes de septiembre. Con la llegada de la aeronave afincada en Verín-Oímbra, Galicia dispone en estos momentos de un total de 23 medios aéreos dependientes directamente de la Administración autonómica. En el cómputo global, son más de treinta los aparatos que trabajan en la extinción de incendios en Galicia durante 2026.