La D.O. Monterrei refuerza su proyección enoturística junto a Expourense

La Denominación de Origen (D.O.) Monterrei y Expourense ratificaron este martes en la sede del Consejo Regulador en Verín su convenio de colaboración por undécimo año consecutivo, en un acto protagonizado por su presidente, Manuel Vázquez Losada, y el director gerente de Expourense, Rogelio Martínez.

El acuerdo permite que la imagen de Monterrei llegue a miles de visitantes profesionales y público general mediante las acciones de Expourense, así como en otras desarrolladas en Portugal. Además, el Consejo Regulador participará en la 27º edición de Xantar, del 19 al 22 de noviembre, formando parte del Túnel del Vino, y organizando catas comentadas y “showcookings”.

Para Manuel Vázquez Expourense es “un buen escaparate para potenciar la imagen de marca de la D.O., y dar a conocer los vinos que se elaboran en el territorio, tanto en el mercado nacional como en el internacional”. Por su parte, para Rogelio Martínez esta firma demuestra “cómo las entidades de la provincia confían en el recinto ferial para dar a conocer sus productos y servicios en este espacio de cooperación público-privada, identificando nuevas oportunidades de colaboración en acciones de promoción enoturística y gastronómica”.