Más que fútbol

Hay victorias que trascienden el resultado. Lo que ha conseguido España en este Mundial no solo habla de fútbol, sino también de los valores que definen a un equipo y, en muchos sentidos, a una sociedad.

Detrás de este éxito hay mucho más que talento. Hay compromiso, esfuerzo, confianza, disciplina y una convicción conjunta de que el bien colectivo siempre está por encima del individual. Pero, por encima de todo, hay una idea que Luis de la Fuente ha repetido desde el principio… antes que grandes jugadores, quería rodearse de grandes personas.

Quizá ahí resida la verdadera explicación de todo lo que hemos visto. Cuando un grupo está formado por personas que saben escuchar, respetar, colaborar y poner sus capacidades al servicio de los demás, el rendimiento acaba siendo la consecuencia natural.

Es muy triste que tengamos que esperar a los próximos partidos de la selección para poder sentir en la sociedad esa unión y ese orgullo de ser español

Las buenas personas crean confianza, favorecen un ambiente sano y entienden que el éxito compartido vale mucho más que el reconocimiento individual. Son capaces de aprender, de aceptar errores con humildad y de celebrar los logros sin menospreciar a nadie. Esos valores, lejos de ser secundarios, son los que fortalecen cualquier proyecto.

Este equipo ha demostrado que se puede competir al máximo nivel sin renunciar al respeto, a la unión y a la generosidad. Y gran parte del mérito pertenece a Luis de la Fuente, que ha sabido construir un grupo donde el talento ha encontrado el entorno perfecto para crecer. Más que un equipo campeón, ha formado un equipo con identidad y unos principios que merecen ser recordados mucho después de este grandioso mundial.

Es muy triste que tengamos que esperar a los próximos partidos de la selección para poder sentir en la sociedad esa unión y ese orgullo de ser español. España como nación debería ser esto, una camiseta única más allá del fútbol.

José M. Varela Mosquera

(Ourense)