Una selección que educa en valores

El partido de España contra Argentina del pasado domingo nos ha enseñado a tod@s los valores del juego en equipo, la nobleza y el dejar de lado y no entrar al trapo a las conductas agresivas que hemos tenido que soportar al ver dicho encuentro televisado en el Metlife Stadium.

España es un grandísimo país que cuando se esfuerza y trabaja en equipo muestra su nobleza y es admirado por tod@s dentro y fuera. La tensión del partido hasta el último minuto ha sido extrema y hemos sufrido y disfrutado de un fútbol de altísima calidad por parte del equipo español, el que hace grande a la Roja, nuestra selección como equipo, su entrenador y todas las personas implicadas en lograr dicho objetivo.

Cuántas veces he escuchado que hay que ser malo para que la vida te vaya bien, que ser bueno es ser tonto y que ser trabajador ya no se lleva. Esta selección nos ha enseñado todo lo contrario, que el trabajo en equipo como una familia, el dejar de lado las conductas agresivas en el campo deportivo y centrarse en un juego limpio en grupo da buenos resultados, y que quienes no lo practican y salen a dañar pagan las consecuencias de perder y recapacitar.

Que esta fuerza que la Roja nos ha transmitido sea el estímulo que guíe a los políticos

Este mensaje que la Roja nos ha transmitido en dicho encuentro con su forma de jugar es un referente y un modelo para los jóvenes y adultos que lo hemos entendido a la perfección. Esa es la grandeza del fútbol de nuestra selección, que como ha dicho su entrenador es una generación de futbolistas que han ido creciendo con esa idea de orgullo de grupo. Las cosas buenas se transmiten y se contagian y deben ser el modelo para mejorar y llevar una nación a lo más alto en todos los órdenes y sectores de la vida. Mirar para adelante, trabajar y esforzarse por una idea superando los obstáculos es lo que nuestros padres nos han enseñado sin dar importancia a las cosas malas que intentan resonar con más fuerza. El que aguanta vence, como decía Cela; el que se esfuerza y trabaja tiene derecho al premio. Esa es la mejor idea de un modelo de vida productiva, ordenada, que progresa y hace progresar a los que están a tu lado, que refuerza los lazos y hace sentirse bien en el trabajo, en la familia y con los compañeros y amigos.

Que esta fuerza que la Roja nos ha transmitido sea el estímulo que guíe a los políticos y a todas las personas que tienen un compromiso y una responsabilidad en la sociedad española, sea cual sea. Viva nuestra nación, porque España es un bellísimo lugar para hacer muchas cosas buenas, desde lo más pequeño a lo más grande y deseo que este ejemplo cunda entre la juventud que tiene muchos peligros y retos que superar en el día a día.

Enhorabuena Luis de la Fuente, a todo tu equipo y gracias porque hemos disfrutado de vuestro fútbol como una gran familia y con un sentimiento de colectividad que nos ha unido y nos ha hecho sentir de maravilla.

Desde Maceda quiero felicitar a Claudio Blas, a Cesarito, Goyo, Bernardo, Rexá, Xullo Conde, a la escuela José Hermida y tantos que ya no están y han empujado así como a todos los deportistas que han puesto a Maceda en el mapa del ciclismo y de otros deportes.

Josué Pedro Prol Quintas

(Maceda)