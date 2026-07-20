La cosecha de Monterrei 2025 es calificada como “excelente”

La cosecha 2025 de los vinos de la Denominación de Orixe Monterrei obtuvo la calificación de “excelente”, una valoración que era resaltada desde el Consello Regulador de esta D. O. ourensana una vez finalizada la Cata de Calificación que se desarrolló en sus instalaciones.

En la sesión de cata participaron los siguientes profesionales y expertos del sector vitivinícola: Enrique Santiago Pérez Espiño (técnico de la D. O. Valdeorras), Juan Manuel Posada Curros-Buendía (Asociación de Enólogos de Galicia), Jorge Cajete Facorro (sumiller de Taberna Vinoteca O Carro), Carmen Gómez Viforcos (técnica de la D. O. Bierzo), Rebeca André Estévez (panel oficial de cata de la D. O. Monterrei), Begoña Gómez González (panel oficial de cata de la D. O. Monterrei) y Nuria Trigueros Añibarro (panel oficial de cata de la D. O. Monterrei).

Una vez evaluadas todas las muestras presentadas a la cata, los expertos coincidieron en otorgar la calificación de “excelente” a la cosecha 2025 de los vinos de Monterrei.

El comité de cata destacó “la alta calidad de los vinos presentados, así como la constancia y regularidad de los estándares de calidad”, según apuntaron fuentes del Consello Regulador de Monterrei. Desde este órgano vitivinícola indicaron que el reconocimiento de “cosecha excelente” para la de 2025 es una consecuencia de la capacidad de adaptación y profesionalidad del sector productivo de la Denominación de Orixe, incluso a pesar de las circunstancias adversas del pasado ejercicio, con unos grandes incendios forestales que afectaron a la comarca.

Factores adversos

“La resiliencia y experiencia de los viticultores, enólogos y bodegueros ha conseguido hacer de la adversidad una virtud, logrando que la calificación de la cosecha 2025 sea excelente”, comentaron desde el Consello Regulador. El proceso de calificación se desarrolló a partir de muestras representativas de los vinos elaborados en la Denominación de Orixe, las cuales fueron sometidas a la valoración del panel de expertos. Todas esas referencias se valoraron en una cata a ciegas, con lo cual fue garantizada la máxima imparcialidad y objetividad del proceso, ya que los expertos analizaron unas muestras totalmente anónimas.

Una vez finalizada la valoración, la puntuación final se obtuvo calculando la media de las valoraciones individuales realizadas por cada uno de los catadores y siempre teniendo en cuenta tanto los vinos blancos como los tintos. A continuación, este resultado fue llevado a la tabla oficial de correspondencias, de la que se derivó la calificación definitiva de la cosecha de la añada.