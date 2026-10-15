Diez proyectos empresariales dan impulso al sur provincial de Ourense

Una casa de turismo rural, una estación de servicio, un espacio para eventos vinculado al vino o nuevas experiencias de realidad virtual en el castro de Saceda y el castillo de Monterrei son algunas de las iniciativas empresariales que recibirán financiación de los fondos Leader. El Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR-9) Monteval, entidad encargada de gestionar estas ayudas europeas en un territorio que comprende los ocho concellos de la comarca de Monterrei más los vecinos A Gudiña y A Mezquita, ha aprobado las ayudas para un total de diez proyectos productivos que suman una inversión de 1.489.862 euros, de los que 451.733,89 euros estarán subvencionados.

La resolución permitirá respaldar iniciativas de distintos sectores, desde la creación de nuevos negocios hasta la ampliación y modernización de empresas que ya están en funcionamiento. Entre las inversiones previstas figuran también la adquisición de maquinaria para mejorar los procesos de envasado y el trabajo de la piedra, así como la renovación de instalaciones industriales para aumentar la capacidad productiva.

La innovación y la puesta en valor de los recursos locales tienen igualmente cabida en el reparto. Dos de los proyectos plantean desarrollar experiencias de realidad virtual vinculadas al castro de Saceda, en Cualedro, y al castillo de Monterrei, mientras que otra iniciativa se centra en la consultoría, el medio ambiente y la arqueología para explorar nuevas formas de divulgar y valorizar el patrimonio cultural y el paisaje.

Las ayudas se distribuirán entre las anualidades de 2026, 2027 y 2028, de acuerdo con el calendario previsto para cada proyecto. En conjunto, la inversión se acerca a los 1,5 millones, incluyendo la aportación pública

Apuesta municipal por recuperar el patrimonio local

En septiembre, el GDR Monteval aprobó ayudas de 528.425 euros para 17 proyectos no productivos, es decir, concellos y asociaciones sin ánimo de lucro, con una inversión conjunta superior a los 927.000 euros. Entre ellos figuran la recuperación del yacimiento arqueológico de Santa Marta, en Lucenza (Cualedro), una intervención arqueológica en el Castelo Pequeno da Mezquita y la puesta en valor del entorno del molino del río Mente y del puente histórico de la Ruta de la Plata, en O Riós.

Las actuaciones incluyen también mejoras en fuentes, lavaderos y espacios públicos, además de iniciativas asociativas como un nodo de innovación inclusiva de Amicos, un centro de radiocomunicaciones para emergencias en Penedo do Lobo y un centro de interpretación de las Fervenzas do Pisón.