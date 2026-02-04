El GDR Monteval gestionará un impulso de 1,5 millones para emprendedores, concellos y asociaciones

La Agencia Gallega de Desarrollo Rural ha publicado la nueva convocatoria de ayudas con fondos europeos del programa Leader, con cifras históricas para la comarca de Monterrei, A Gudiña y A Mezquita. El Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR-9) Monteval gestionará un presupuesto de 1.510.551 euros, tanto para emprendedores como para concellos, asociaciones y entidades sociales.

El plazo de solicitud se extiende dos meses y, si bien la tramitación se realiza ahora, los fondos se distribuirán entre los años 2026, 2027 y 2028. Según explica Ana Pardo, gerente de la entidad, Monteval cuenta con la mayor dotación de Galicia, lo que supone una “oportunidade única” que exige agilidad por parte de los promotores para presentar proyectos viables en plazo.

A diferencia de la convocatoria anterior, el foco ahora se sitúa sobre el sector privado. Al menos el 65% de los fondos, alrededor de un millón, se destinará a proyectos productivos. Estas ayudas para empresas buscan fomentar la creación, modernización o ampliación en sectores como el turismo, los servicios, la industria o la transformación de productos agroalimentarios y forestales. La subvención a fondo perdido oscilará entre el 15% y el 50% de la inversión total, con un límite máximo de 100.000 euros por proyecto.

Aunque la prioridad es el tejido empresarial, el medio millón restante se reserva para proyectos no productivos, 250.000 euros para concellos y otro tanto para asociaciones sin ánimo de lucro (mujeres rurales o agrupaciones musicales, entre otras). Desde el GDR señalan un gran interés del tejido asociativo para adquirir equipamiento o mejorar instalaciones.

Bono activa rural

Una de las líneas más novedosas es el Bono Activa Rural, una ayuda directa de 18.000 euros para personas físicas que se den de alta como autónomas en una actividad empresarial no agraria, con el compromiso de mantenerla cinco años.