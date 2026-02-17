La zona, el territorio Gill

El COB hizo lo que mejor sabe hacer: ejercer de anfitrión. Se siente fuerte arropado por los suyos y se ve capaz de prevalecer ante distintas actuaciones. Aparte de alguna concesión con el atinado tirador Sasu Salin, que, conocedor del Carnaval por su pasado en Tenerife, parodió con acierto a Stephen Curry, todo lo demás se lo curró el conjunto ourensano.

Romaro Gill condicionó el juego del Estudiantes y fue clave en el del COB

Del COB fue lo mejor, 27-16 en un gran primer cuarto, lo peor o menos bueno, 27-33 y 17-23 en un segundo y tercer cuarto, un tanto extraviados en defensa. Y como para ganar, además de anotar los tiros, tienes que defender, un punto de giro en el argumento, con un último cuarto (32-25) más coral y para Moncho López “quizá el de mayor nivel defensivo del equipo y manteniendo el ritmo anotador”. Lo que, parafraseando a aquel político norteamericano en campaña “es el equilibrio, estúpido”. Lo que Estudiantes no logró y sí el COB.

Y para llegar ahí rebobinamos una jugada que bien puede escenificar ese reajuste ourensano: el Estudiantes encara una rápida transición, con Tanner McGrew conduciendo el balón, se topa con los interminables brazos de Romaro Gill en la zona, así que decide asistir a Omar Silverio, que también opta por no tirar y saca el balón para Sergi García, que se da la vuelta para iniciar una nueva jugada. Ya no son los números del pívot ourensano (14 rebotes, 12 puntos, ¿tapones? ni se sabe), que también, es su intimidante figura, que condiciona el juego de sus rivales a la vez que enseñó el camino a seguir a los suyos.

“No importa que tan bueno sea tú equipo. Lo esencial del baloncesto es que jueguen juntos”. Lo que para Dean Smith, uno de los técnicos más laureados de la NCAA, era “el paraíso del baloncesto”, en esta ocasión fue el nirvana ourensano. Importantes, por obvio, los puntos de Fernández, Lisboa o Kalscheur, pero, por un igual que lo fue la defensa del tablero por parte de Gill y sumando el resto.