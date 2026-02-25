Hasta 300 gramos de hachís: la carga que llevaba un ourensano interceptado en la AP-53

La Guardia Civil de Vila de Cruces y Lalín investigan a un varón de 28 años, vecino de Ourense, como presunto autor de un supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

El pasado lunes, 23 de febrero efectivos de la Guardia Civil realizaron un dispositivo rutinario en el peaje de la autopista AP-53, a su paso por el municipio de Silleda, en donde se encontraban 307 gramos de hachís escondidos en el coche, con un valor de mercado de 2.000 euros.

El conductor "demuestra una actitud de nerviosismo ante la interacción con los agentes, motivo que lleva a su identificación, así como la comprobación del habitáculo, encontrando bajo la alfombra del conductor una bolsa plástica transparente cerrada herméticamente, conteniendo en su interior tres paquetes de color marrón".

Las diligencias han sido remitidas al Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza Nº 1 de Lalín.