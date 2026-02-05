Cae con 80 gramos de cocaína a los 4 días de una condena por drogas en Ourense

Apenas noventa y seis horas. Ese es el tiempo que transcurrió entre la última condena judicial dictada contra Cleury Bladimir H.V. y su reincidencia delictiva en las calles de Ourense. Agentes de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional detuvieron en la madrugada del 30 de enero a este joven dominicano junto a su hermano Kendry, tras incautarles una cantidad de droga inmensamente superior a la que motivó su primera sentencia, con fecha de 26 de enero.

La Sala había juzgado a Cleury días antes por hechos que se remontan a mayo de 2024. En aquella ocasión, fue sorprendido en la calle Doctor Fleming entregando una pequeña “papelina” de 0,128 gramos de una mezcla de cocaína y heroína por 15 euros. Por esa venta al por menor, el tribunal le impuso una pena de dos años de prisión y una multa de 100 euros, aplicando un tipo atenuado al considerar la “escasa entidad del hecho” y la ausencia de antecedentes penales en el momento de los hechos.

Sin embargo, la defensa difiere. Su abogado, Arián González, confirmó que recurrirá el fallo alegando “deficiencia probatoria”. Sostiene que la sentencia es excesiva para la “ínfima cantidad aprehendida”, argumentando que la pena máxima en estos casos debería rondar el año y medio. González cuestiona además la validez del testimonio clave: “El único policía que vio la transmisión de la sustancia en Doctor Fleming presentaba problemas visuales en el acto del juicio”. Una línea de defensa que se alinea con la declaración del propio Cleury durante la vista, quien aseguró que su detención estaba viciada por prejuicios policiales y que el agente le tenía “manía”.

En la madrugada del viernes 30 de enero, la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, que mantenía un dispositivo de control sobre puntos negros, localizó nuevamente a Cleury en la calle Hermanos Vilar Ponte, esta vez acompañado de su hermano Kendry. Los agentes observaron cómo Kendry entregaba una bolsa a Cleury en plena vía pública. Al percatarse de la presencia policial, el receptor emprendió la huida a la carrera. Durante la persecución, intentó deshacerse de la droga, arrojando el paquete al suelo antes de ser interceptado metros más adelante. El envoltorio contenía a su vez varias bolsitas con cocaína, con un peso total de 82, 83 gramos.

La detención de los hermanos no es un hecho aislado. En junio del año pasado, ambos ya se vieron implicados en una redada en la céntrica calle Progreso. El horizonte judicial de la familia se complica aún más. El próximo 22 de abril, los hermanos tienen una nueva cita en la Audiencia de Ourense. Se trata de un proceso de mayor envergadura relacionado con una “narcosala” desmantelada en el barrio de Eiroás en enero de 2024, donde presuntamente se vendía y consumía cocaína y heroína. En esta causa también están acusados otros dos individuos y el propio padre de los jóvenes, actualmente en paradero desconocido. Para este juicio, que ya ha sufrido tres suspensiones, la Fiscalía reclama penas de cuatro años y seis meses de prisión y multas de 200.000 euros para cada uno de los cinco inculpados.

82,83 gramos repartidos en cinco bolsas

La cocaína incautada el día 30. | Policía Nacional

La detención del viernes se enmarca en una vigilancia policial para el control del menudeo y prevención de delitos. Según la Policía, Cleury arrojó el paquete con droga que le pasó su hermano. Un hecho similar al que motivó la condena del pasado 26 de enero.