Dos detenidos tras ser pillados realizando un pase de cocaína en Ourense

La Policía Nacional de Ourense detuvo a dos hombres después de sorprenderlos in fraganti en un pase de droga y frustrar la fuga de uno de ellos.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado viernes, 30 de enero, cuando agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana se encontraban realizando un dispositivo para la detección y control de posibles puntos de venta de sustancias estupefacientes.

Durante esta labor, observaron como en una céntrica calle de la ciudad un individuo entregaba a otro una bolsa. El que la recibió, al percatarse de la presencia de los agentes, emprendió sin éxito una huida a la carrera.

Persecución

Los policías lo persiguieron y el hombre, en plena fuga, intentó deshacerse de la bolsa tirándola al suelo y continuó su escapada. Sin embargo, no llegó muy lejos, ya que fue interceptado solo unos metros más adelante.

Los agentes procedieron a detener a los dos individuos que participaron en el pase de droga por un delito contra la salud pública, el cual de demostrarse conlleva penas de prisión además del pago de una multa, y recuperaron la bolsa que uno de ellos arrojó al suelo.

Al analizarla, comprobaron que contenía varias bolsas con cocaína, superando los 80 gramos de esta sustancia. Habrá que esperar a los análisis sobre su pureza para determinar su valoración económica.