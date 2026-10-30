Caos en la N-525 a su paso por Ourense por el cambio de carriles cortados

Los cambios de carriles cortados en ambos sentidos en las obras del acceso a la ciudad por la N-525 producidos entre el miércoles y el jueves generaron confusión entre los conductores y muchas más colapso que en jornadas anteriores, especialmente en la salida hacia A Valenzá.

Mientras que antes los conductores debían de tomar el carril derecho (por corte del izquierdo), ahora la situación es la contraria y el estrechamiento de la vía es todavía mayor dificultando el paso de vehículos pesados. El tiempo para salir ayer por esta vía superó los cinco minutos en horas punta.

Caos en la N-525 por el cambio de carriles cortados

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible comenzó hace dos semanas los trabajos de reparación y estabilización de los taludes situados en el kilómetro 236,6, una intervención que provocará restricciones temporales aproximadamente hasta mediados de diciembre.