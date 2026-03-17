A la caza del “oro rojo” en Ourense

Las figuras de bronce que con tanto empeño están buscando estos días los ladrones cuentan con un material muy atractivo para ellos: el cobre. Este es el objetivo fundamental de los amigos de lo ajeno, que no tienen inconveniente en profanar lugares sagrados para conseguirlo.

Este elemento cuenta con varias características que hacen que sea muy buscado: es uno de los mejores conductores y por ello clave en sectores como construcción o telecomunicaciones, tiene una reciclabilidad infinita y es difícil de rastrear.

Esto provoca que tengan un alto valor en el mercado, donde un kilo de cobre se vende en torno a ocho y diez euros, un precio empujado por el déficit de oferta global. Esto ha puesto a este material en la diana de los ladrones, que se lanzan a por él en busca de dinero rápido. En la provincia, además de los últimos robos en cementerios, hay varios ejemplos en los últimos meses de robos de este elemento.

El pasado verano, el Seprona de Ourense desarticuló un grupo criminal de cinco integrantes dedicado a hacerse con cobre de las líneas telefónicas por toda Galicia, el cual, tras hacer parada en Portugal, llegaba a China a través de contenedores. Esta banda, instalada entre Ourense y Xinzo, podía facturar al día hasta 15.000 euros.

Eran muy profesionales, robaban siempre de noche y tenían los roles definidos. Sin embargo, un error abrió la puerta a una investigación que terminó con la desarticulación de este grupo. En mayo de 2024, un incendio de cobre llamó la atención de los agentes del Seprona, quienes a partir de ahí persiguieron a los autores sin descanso.

Los ladrones de cable de cobre lo queman por dos razones: limpio se vende por más dinero y es más maleable y fácil de esconder, ya que el volumen que ocupa es menor. Precisamente la pasada semana, la Policía Nacional tuvo que acudir a la zona de O Tinteiro, en la ciudad, por un incendio en el que se estaba quemando cobre.

Los ladrones del metal también actuaron en el Concello de San Cibrao das Viñas. Robaron cable de cobre, lo que acabó afectando a los conductores al derivar la sustracción de este material en falta de luz en la carretera.