Cuatro detenidos por trata de seres humanos y explotación sexual en un club de Coles con consumo abusivo de drogas y falta de higiene
operación “Calamardo Amatista”
Una de las arrestadas por trata de seres humanos y explotación sexual ha ingresado en prisión tras la operación “Calamardo Amatista” desarrollada en Coles.
La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas (dos hombres y dos mujeres) en el marco de la operación “Calamardo Amatista”, acusadas de trata de seres humanos, delitos contra los derechos de los trabajadores y contra la salud pública.
La investigación, llevada a cabo por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, ha permitido desarticular un grupo criminal que operaba en un establecimiento situado en el municipio de Coles (Ourense).
Según la Policía, los detenidos obtenían beneficios económicos mediante la explotación sexual de varias mujeres, que ejercían la prostitución en condiciones “gravosas” y con deficientes medidas de seguridad e higiene. Las víctimas eran extranjeras, procedentes de países en vías de desarrollo, y se encontraban en situación irregular, lo que incrementaba su vulnerabilidad.
Uso de trabajadores sin permiso y drogas
Durante la investigación, los agentes constataron también que el grupo empleaba de forma habitual a ciudadanos extranjeros sin permiso de trabajo. Asimismo, se detectó un consumo abusivo de sustancias estupefacientes en el local.
En el registro del establecimiento, la Policía incautó documentación relevante, drogas y útiles para su pesaje.
Los cuatro arrestados fueron puestos a disposición judicial, y la autoridad competente decretó el ingreso en prisión de una de las mujeres detenidas.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
SEGURIDAD ANTE ROBOS
Cálices y cruces bajo llave: el Obispado de Ourense blinda su patrimonio
PRODUCTO INTERIOR BRUTO
El PIB ourensano crece por encima de la media nacional
Lo último
SU ADVERTENCIA MÁS GRAVE
Trump intensifica sus amenazas a Irán: “Una civilización entera morirá esta noche”
AMPLIAS MAYORÍAS NECESARIAS
Luz verde del Gobierno la reforma constitucional para blindar el derecho al aborto
LA PREGUNTA DEL DÍA
En Portada, Entre lunas y lunáticos