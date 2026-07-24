La Diputación de Ourense insta a Adif a limpiar los márgenes ferroviarios

La Diputación de Ourense aprobó en el pleno de este jueves una moción para instar a Adif a realizar de forma “urgente y periódica” la limpieza, desbroce y eliminación de biomasa en los márgenes ferroviarios de la provincia para evitar incendios. Fue presentada por el Partido Popular y contó con el apoyo de todos los grupos a excepción del PSdeG, que se abstuvo en la votación.

“A falta dunha correcta conservación destes espazos pode incrementar o risco de incendios forestais, especialmente nos meses de maior calor e nun contexto no que os episodios de seca, altas temperaturas e risco extremo de incendio son cada vez máis frecuentes”, señalaba la moción.

En esta línea, los populares recordaron el incendio que en 2015 calcinó cerca de 180 hectáreas en Boborás y que “derivó en una condena de la Audiencia Nacional a Adif y Renfe por su responsabilidad en el fuego”. Asimismo, destacaron también el incendio que se produjo durante este mes de junio en el municipio de San Cibrao das Viñas como consecuencia de la caída de un árbol en las inmediaciones de la infraestructura del tren.

Distintos argumentos

El diputado no adscrito, el exsocialista Xosé Carlos Valcárcel, lamentó que los incendios sean “motivo de confrontación política”, mientras vecinos “demandan acuerdos” y recalcó que todas las administraciones “tienen que poner de su parte”, apuntando a que “el foco tiene que estar en la prevención”.

“Lo realmente importante es reducir las posibilidades de que puedan producirse. No se trata de buscar responsables de incendios, sino de eliminar factores de riesgo perfectamente evitables, y el ferrocarril se está demostrando que es un factor de riesgo importante. Hablamos de buena gestión, de prevención y de responsabilidad pública”, subrayó Valcárcel.

El diputado nacionalista Xosé Puga apuntó a la Xunta por ser esta la administración que “tiene la responsabilidad de hacer cumplir la ley”, más allá del “debate político” con respecto a la “responsabilidad” de Adif. En la misma línea, el portavoz socialista provincial, Álvaro Vila, afeó que el Ejecutivo gallego tenga “el 70% de las actividades” de prevención “sin realizar”, recalcando que la pregunta es si la Xunta “hizo su trabajo a día de hoy” en los concellos de la provincia.

“No vemos el envoltorio que se hace en esta moción”, añadió a la par que criticó que el PP “ponga el foco en el origen de los incendios”. Además, señaló que, durante la mesa provincial de incendios, se hizo referencia a que “todas” las medidas adoptadas por la administración autonómica y la provincial apuntaban a “reforzar medios de extinción” y “no de prevención” que es “donde se debería poner el mayor foco, sobre todo en invierno”.

Por su parte, el presidente provincial y líder popular en la provincia, Luis Menor, incidió en que “no se puede decir que no se haya hecho nada”, recordando las 22 nuevas brigadas para prevención “con la correspondiente maquinaria” y destacando que la Diputación “ha estado suscribiendo convenios con la Xunta”.