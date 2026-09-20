Diputación de Ourense y UVigo protegen a los viñedos a través de carbón

La Diputación de Ourense, a través del Inorde, se ha asociado con la Universidade de Vigo para experimentar una posible protección de los viñedos de los efectos del cambio climático.

Los investigadores transformarán cepas arrancadas en biocarbón, utilizando para ello un horno móvil directamente en los viñedos

Dentro de este proyecto, que ha recibido el nombre de Viti-Valmo, los investigadores transformarán cepas arrancadas en biocarbón, utilizando para ello un horno móvil directamente en los viñedos que ahorrará el transporte de la madera. Este material se añadirá después a la tierra de los cultivos, ayudando así al suelo a retener más agua y nutrientes.

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El papel de la institución provincial será actúar como enlace entre los científicos y el sector vitivinícola para acercar estos avances a los viticultores, las bodegas y las cooperativas. La entidad también diseñará estrategias para fomentar el aprovechamiento de los recursos locales en la agricultura.

El experimento se desarrolla en tres zonas de Europa. En Galicia, las pruebas se realizan en la parcela Pé Redondo de la bodega Martín Códax, a la que se unen ensayos en las regiones de Alentejo, en Portugal, y Occitania, en Francia. El programa cuenta con fondos europeos y se extenderá hasta el año 2028.