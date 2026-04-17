EDITORIAL
No son las borrascas, son los ministros
Rodolfo Martín Villa, ex ministro durante la Transición, durante su intervención en el Foro La Región.
Rodolfo Martín Villa, ex ministro durante la Transición, durante su intervención en el Foro La Región. | Óscar Pinal

Galería | Foro La Región con Rodolfo Martín Villa, exministro durante la Transición, en imágenes

REPASO A LA HISTORIA

En el Foro La Región "De la Guerra que perdimos todos a la Transición que todos ganan”, Rodolfo Martín Villa, exministro durante la Transición, contó como fue ese momento y los retos que tuvieron que enfrentar para pasar de una dictadura a una democracia

El Foro La Región vivió una sesión más. Con la presencia de Rodolfo Martín Villa, exministro durante los gobiernos de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo, se hizo un repaso por la historia política de España.

Bajo el título de "De la Guerra que perdimos todos a la Transición que todos ganan” Martín Villa compartió con los presentes detalles de un momento histórico como la Transición de la que fue protagonista y vivió en primera fila.

La ponencia, enmarcada en las conmemoraciones de los 50 años de la Constitución Española, contó con Francisco “Paco” Vázquez, histórico alcalde de A Coruña y embajador ante la Santa Sede, como presentador.

En el acto estuvieron presentes Miguel Santalices, presidente del Parlamento Gallego, o Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense. Durante la ponencia se abodaron temas como el crecimiento económico y la situación de España hoy en día.

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1/10 Rodolfo Martín Villa, exministro durante la Transición, y Francisco "Paco" Vázquez, exalcalde de Coruña, posan antes del inicio del Foro La Región. | Óscar Pinal
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2/10 El ponente, Rodolfo Martín Villa, y el presentador, Francisco “Paco” Vázquez, se saludan antes del comienzo del Foro La Región. | Óscar Pinal
Martín Outeriño, interviene durante el Foro La Región que contó con el exministro Rodolfo Martín Villa como ponente principal.
3/10 Martín Outeriño, interviene durante el Foro La Región que contó con el exministro Rodolfo Martín Villa como ponente principal. | Óscar Pinal
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4/10 Parte de los asistentes al Foro La Región "De la Guerra que perdimos todos a la Transición que todos ganan” durante la ponencia de Rodolfo Martín Villa. | Óscar Pinal
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5/10 Francisco "Paco" Vázquez, presentador del Foro La Región "De la Guerra que perdimos todos a la Transición que todos ganan” . | Óscar Pinal
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6/10 Plano general del Foro La Región con Martín Outeriño y Francisco "Paco" Vázquez acompañando a Rodolfo Martín Villa. | Óscar Pinal
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7/10 Carmen Rivas, Emilio Rial, Monseñor Froján, Óscar Outeriño, Miguel Santalices y Luis Menor, atentos a Rodolfo Martín Villa durante el Foro La Región. | Óscar Pinal
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8/10 Rodolfo Martín Villa, ponente del Foro La Región, durante su intervención. | Óscar Pinal
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9/10 Miguel Santalices, presidente del Parlamento Gallego, saluda tras el Foro La Región a Rodolfo Martín Villa. | Óscar Pinal
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10/10 Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense, saluda tras el Foro La Región a Rodolfo Martín Villa. | Óscar Pinal

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