Galería | Foro La Región con Rodolfo Martín Villa, exministro durante la Transición, en imágenes

Rodolfo Martín Villa, ex ministro durante la Transición, durante su intervención en el Foro La Región.

En el Foro La Región "De la Guerra que perdimos todos a la Transición que todos ganan”, Rodolfo Martín Villa, exministro durante la Transición, contó como fue ese momento y los retos que tuvieron que enfrentar para pasar de una dictadura a una democracia

El Foro La Región vivió una sesión más. Con la presencia de Rodolfo Martín Villa, exministro durante los gobiernos de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo, se hizo un repaso por la historia política de España.

Bajo el título de "De la Guerra que perdimos todos a la Transición que todos ganan” Martín Villa compartió con los presentes detalles de un momento histórico como la Transición de la que fue protagonista y vivió en primera fila.

La ponencia, enmarcada en las conmemoraciones de los 50 años de la Constitución Española, contó con Francisco “Paco” Vázquez, histórico alcalde de A Coruña y embajador ante la Santa Sede, como presentador.

En el acto estuvieron presentes Miguel Santalices, presidente del Parlamento Gallego, o Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense. Durante la ponencia se abodaron temas como el crecimiento económico y la situación de España hoy en día.