El sector primario se reúne con Medio Ambiente en la cuarta jornada de reivindicaciones en la N-120

Las reivindicaciones del sector primario en Ourense por el acuerdo de Mercosur comienzan a rebajar ya el nivel de presión. Ganaderos y agricultores ya no pasaron la noche de este lunes al amparo de sus tractores.

Esta mañana carpas y hogueras estaban ya retiradas del tramo de la N-120 que pasa por delante del Centro Comercial Ponte Vella, sin embargo la flota de tractores sigue aposentada en las orillas del Miño.

Representantes del sector se encuentran reunidos desde las 12 del mediodía de este martes con la Consellería de Medio Ambiente, en concreto con la directora general de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, con Carmen Bouso, secretaria xeral técnica de Medio Ambiente y con el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo. Por el momento llevan más de 3 horas de reunión.