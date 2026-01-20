Caos en Ourense por el corte de la tractorada en la N-120, que valora movilizarse a una ubicación “de maior visibilidade”

La tractorada sigue su curso alcanzando el cuarto día establecidos en la N-120, con su campamento junto a la entrada al párking del Centro Comercial Ponte Vella, llegando ya a 23 jornadas de movilización en el cómputo de las protestas en Ourense, que arrancaron el 29 de diciembre.

El bloqueo de esta carretera, una de las vértebras del tráfico de la ciudad, ha originado en el inicio de esta semana el completo caos, después de un fin de semana sin especiales complicaciones, con largas colas y duraderas retenciones en los accesos al centro, especialmente en el entorno de Sáenz Díez.

Retenciones en Sánz Díez provocadas por el bloqueo de la N-120 | Xesús Fariñas

Además de los atascos y problemas de movilidad en la ciudad las consecuencias urbanas, tras más de tres semanas de tractorada son notorias, desde la propia degradación de la N-120, cuyo firme ya se encuentra afectado por el fuego, hasta las pegadas que se continúan notando en los diferentes puntos de Ourense.

En el parque de San Lázaro, que continúa adornado con pancartas reivindicativas, las huellas de la hoguera -que permaneció activa durante más de dos semanas- provocan un evidente impacto visual. Allí mismo, frente a la Subdelegación de Gobierno, varios bloques de paja continúan dispersos por la calle, repitiéndose la misma situación junto a la sede de la Delegación de la Xunta, rodeada casi en su totalidad, afectando en esta ubicación también al tránsito, ya que obliga a cortar uno de los carriles.

Bloques de paja que cercan la Delegación de la Xunta | Miguel Ángel

Pese a esta situación, en la zona cero de la protesta se desarrolló una mañana tranquila, sin apenas intervención de la Policía Nacional, lo que cambió radicalmente durante la tarde -coincidiendo con uno de los momentos de mayor asiduidad de presentes-, cuando decenas de agentes intentaron por tercera vez negociar la marcha de los tractoristas.

El sector resiste

“Intentáronnos botar, pero seguiremos”, resaltó Miguel Gómez, ganadero de Maceda y representante de la Asociación do Sector Primario de Galicia. “Ou nos botan a paus ou crece o río e cóllenos a auga”, añadió José Manuel Quintáns, otro de los tractoristas, procendente de Porqueira.

De nuevo, del domingo al lunes, decenas de presentes pasaron otra noche a la interperie en la que “só durmimos unhas dúas ou tres horas”. En esta última noche debido a las precipitaciones, los manifestantes quedaron haciendo guardias en turnos. “Controlando os tractores, turnándonos, porque ao final tampouco é cuestión de estar aquí ao frío e pornos enfermos e logo que no haxa ninguén que atenda aos animales”, subrayó Miguel Gómez

La carga de días cansa, pero no quita fuerzas al sector. “A xente sigue animada e esperamos aguantar ata final de mes” destacó el ganadero, el cual explicó que tras tantas jornadas de movilización hay momentos en los que hay mucha gente y otros que la concentración va a menos, porque “a xente ten que marchar a atender os animais”.

Más de 80 tractores bloquean la N-120 | Xesús Fariñas

Por el momento la idea es continuar el bloqueo a la N-120, pero están valorando moverse a otro punto “donde dar más visibilidade” a su reivindicación, que será, de todos modos, en Ourense, con el objetivo de generar un impacto más allá del territorio, como sucedió con el corte de la A-52. “Si na provincia non funciona xa esperamos darlle forma ou para Santiago ou para Madrid”, avanzó Gómez.

Protesta en Castro Caldelas

En la jornada de ayer, a las protestas en la ciudad también se sumó una movilización de alrededor de doce tractores en Castro Caldelas, previamente al comienzo de la celebración de la Festa dos Fachós.

Los agricultores y ganaderos se reunirán hoy con Medio Ambiente

Tras semanas solicitando un encuentro, hoy a las 10,00 horas un grupo de ganaderos y agricultores se reunirán con representantes de la Consellería de Medio Ambiente en la sede de la Delegación de la Xunta en Ourense, a la que por parte del organismo autonómico asistirán la directora general de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, y el delegado territorial, Manuel Pardo.

En el acto, los representantes del sector agroganadero buscarán soluciones para que el purín no sea considerado un residuo -lo que genera un impacto económico importante-, información sobre el tema del lobo y del jabalí, sobre la burocracia de los cortes de leña de particulares y sobre la limpieza de ríos.

El representante de la Asociación do Sector Primario de Galicia, Miguel Gómez también confirmó que siguen buscando un encuentro con la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, “para ter claro cales son as competencias de cada un e os compromisos de cada estamento”.