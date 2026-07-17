Una guía de la mejor repostería artesanal de Ourense: El mapa más dulce para compartir

Las fiestas y reuniones familiares tienen su ritmo propio en verano, marcado por el reencuentro y, en muchos casos, el murmullo de las verbenas que despiertan a los pueblos. En estas fechas la sobremesa se convierte en el verdadero epicentro de la vida familiar, un momento en el que los postres juegan un papel protagonista. No hay reunión estival, de esas que logran juntar a varias generaciones en torno a una gran mesa exterior, que no se corone con una bandeja repleta de tradición y cariño.

Un billete de vuelta a los mejores recuerdos

Las pastelerías no solo ofrecen delicias de una calidad excepcional, sino que custodian el ingrediente más valioso durante las fiestas locales: la felicidad de compartir. Cada bocado de sus especialidades es un billete de vuelta a los mejores recuerdos y la excusa perfecta para prolongar la charla y brindar, un año más, por el placer de estar juntos.

El viaje del paladar bien puede comenzar en el corazón de O Ribeiro con la Panadería Sila, donde sus espectaculares empanadas artesanas y sus dulces tradicionales de masa perfecta se convierten en el acompañamiento ideal para un buen vino de la zona en una merienda al aire libre.

Siguiendo el mapa de la nostalgia y el sabor, en Celanova nos espera Pastelería Tellado, cuyos hojaldres crujientes y tartas artesanales añaden un toque de distinción y dulzura a cualquier tarde de fiesta tras pasear por las calles que inspiraron a los poetas gallegos.

En la capital ourensana, dos templos del dulce custodian las recetas que han marcado los domingos de nuestra infancia. La Confitería Miguel alegra las mesas veraniegas con sus espectaculares tartas personalizadas y pasteles frescos que son pura tentación, mientras que la mítica Confitería Couto deleita con sus legendarias cañas de hojaldre rellenas de crema y sus milhojas, bocados crujientes que desaparecen de la bandeja en un abrir y cerrar de ojos.

Finalmente, en O Barco de Valdeorras, A Casiña ofrece sus bicas y repostería tradicional, además de sus tartas personalizadas, como broche de oro para las jornadas de playa fluvial y las cenas familiares bajo las estrellas del verano valdeorrés.