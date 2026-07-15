Los mejores bares con pincho gratis de Ourense: donde la cortesía se vuelve delicatessen

El verano en Ourense invita a exprimir los días bajo el sol y a disfrutar de sus noches templadas al aire libre, especialmente en las terrazas de bares y cafeterías. Es un escenario ideal para disfrutar de unas horas entre amigos, de charlas entre cervezas, vinos y pinchos, una costumbre que llega a ser un auténtico placer gracias a la generosidad de los hosteleros locales.

Al pedir una simple cerveza fría o un vino de la región, es habitual una tapa o pincho, una tradición que se mantiene viva en diversos rincones de la ciudad, especialmente en los barrios, como en la zona de la avenida de Buenos Aires, donde destaca O Bolar, un establecimiento célebre por su excepcional oferta diaria de tapas de cortesía, donde cada jornada de la semana se sorprende al visitante con platos de cocina tradicional que van desde la fideuá hasta la carne ao caldeiro.

A muy pocos metros, llegando a la Praza das Mercedes, la Cafetería JP brilla con luz propia gracias a sus abundantes pinchos de degustación a elegir con cada consumición, permitiendo acompañar la bebida con opciones tan apetecibles como tortilla de patatas, oreja, croquetas o lacón con queso.

Sin salir del núcleo urbano, el barrio de O Veintiún alberga otra joya indiscutible de la cortesía de la hostelería barrio: Cuatro Esquinas. En su agradable terraza de verano se sirven de forma gratuita generosas cazuelas calientes de callos con garbanzos, empanada de atún recién horneada y reconfortantes guisos caseros.

Saliendo de la ciudad para acercarnos a O Carballiño, Tapería Pulpería Plaza, ubicado en pleno corazón de la villa, cuida mucho el detalle y sus pinchos gratis varían cada día, destacando sus embutidos, tostas calientes y pequeños aperitivos de cocina tradicional.

Finalmente, la ruta llega a San Cibrao das Viñas. En Reboredo se encuentra Sayfe 2.0, un local moderno con una gran terraza exterior. No solo destaca por su carta de raciones, sino también por mantener el mimo al cliente con aperitivos salados que hacen que las tardes estivales se prolonguen de la mejor manera posible.