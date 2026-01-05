Regalos de última hora para Reyes 2026: Ideas originales en Ourense

Con el Día de Reyes a la vuelta de la esquina es momento de ir pensando en presentes originales, económicos y que generen emoción.

En muchas ocasiones los afanes de la vida nos demandan postergar compromisos familiares, se deja para después el regalo de los sobrinos, del ahijado, de los niños de la familia y en numerosas ocasiones no queda otra que recurrir a la última hora, a regalos prácticos pero que no supongan un hueco en la cartera. Con el Día de Reyes a la vuelta de la esquina es momento de ir pensando en presentes originales, económicos y que generen emoción.

En esta cuenta atrás para la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar si necesitas regalos te ofrecemos soluciones rápidas y prácticas.

Un libro de cuentos, un cómic o una novela gráfica

Puede ser un ejemplar de Mortadelo y Filemón, un volumen de manga, o un cuento ilustrado. | Europa Press

Esta es una idea que siempre es funcional y certera; muchos niños tienen hábitos de lectura, o son fanáticos de un superhéroe y un ejemplar de Mortadelo y Filemón, un volumen de manga para preadolescentes o un cuento ilustrado puede ser el regalo favorito del pequeño en Reyes.

Aunque si el hábito lector no existe, este regalo puede ser la puerta al mundo de la ficción. Un presente fácil de encontrar que abunda en librerías locales y tiendas de segunda mano donde puedes encontrar verdaderas joyas, cuidar la economía y pensar en el valor de extender la vida de un libro.

Vehículo de colección o la miniatura de un personaje

Juguetes coleccionables con temática de la Fórmula 1 | Europa Press

Muchos pequeños demuestran interés por el deporte, o por las figuras de acción, algunas inspiradas en películas infantiles clásicas o por legado familiar, como la pasión por la Fórmula 1, el fútbol o los superhéroes de Marvel. Un coche de metal, un pokémon o un funko pop son opciones que surgen de estos gustos. Además de que son relativamente fáciles de encontrar, abundan en jugueterías, kioscos o tiendas de videojuegos.

Juegos de mesa

Una mesa repleta de juegos de mesa expuesta en un festival | Europa Press

Esta es una opción distante de la tecnología y que apuesta por las interacciones; es la siempre vieja confiable estrategia. Puede que el juego no sea ni el más llamativo, ni el más moderno, pero siempre es un acierto, una forma de rescatar una tradición o enseñar a las nuevas generaciones una. Un mazo de cartas, un set de Monopoly o un juego de ajedrez son opciones quizás un poco “nerd”, pero que ni el tiempo ni un estigma social podrán restarle valor a los momentos increíbles que puede proveer a la familia.

Estos se pueden encontrar en papelerías del centro o librerías que tengan sección infantil, así como en bazares, secciones de juguetería de grandes superficies o en tiendas de regalos.

Un experimento científico

Un niño explorando un globo terraqueo a relieve. | Europa Press

En esta opción entran verdaderas maravillas; aquí las opciones se pueden mover mucho. A un niño le puede resultar apasionante recibir un telescopio, un kit de excavación de fósiles o una lámpara que ilumine el techo de la habitación con una porción del firmamento. Son opciones que a primera vista pueden parecer muy elaboradas o caras, pero son más sencillas de encontrar de lo que parecen, en mercados online con entrega rápida, en tiendas especializadas, en centros comerciales o en jugueterías. Todo está en saber buscar.