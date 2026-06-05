Hotel Termas Camino Real, reabre este clásico de Untes de la mano del colombiano Pedro Antonio López

La terraza del Hotel Termas Camino Real es un mirador en sí mismo sobre el Miño. Este sábado al mediodía reabre en Untes este clásico a un paso de la ciudad y de las termas de Outariz. Y lo hace en forma de cafetería, hotel y restaurante-parrillada de la mano del empresario colombiano Pedro Antonio López (Guajira, 1975). Esta es su segunda apuesta hostelera tras el María Tapas de la zona de Vinos. “Ourense me encanta, quiero mucho a los gallegos y españoles y mi deseo es atenderlos con ese cariño”, asegura López, que es el vivo ejemplo de por qué los inmigrantes tiran ahora del carro del emprendimiento. “Llevo la empresa en la sangre”, confiesa.

Si la cocina que propone logra estar a la altura de sus formas educadas, será exquisita

Pedro Antonio López en la terraza del Hotel Termas Camino Real. | Oscar Pînal

Ahora invita a un café, hace de guía y explica los pormenores de su nueva casa. Si la cocina que propone logra estar a la altura de sus formas educadas, será exquisita. Chipirones, pulpo, zamburiñas, picaña, huevos rotos o tostas, entre otros, aderezan la carta. Pero como no podía ser de otro modo, el churrasco es el rey, y lo es porque constituye una de las grandes contribuciones gastronómicas que Galicia adoptó de América.

La idea es que cualquiera pueda disfrutar de una buena comida o cena en este complejo hostelero que renace de las brasas de la pandemia. Pero también está llamado a celebrar eventos, comuniones, cumpleaños, matrimonios o reuniones de empresa.

Comedor del Hotel Termas Camino Real. | Oscar Pînal

22 habitaciones

Situado al pie de la carretera N-120, la cafetería da paso a un comedor con chimenea, a un salón y a la terraza. Arriba cuenta con dos plantas de 22 habitaciones. La previsión es abrir al público los dormitorios de la primera planta a finales de mes. “Hace semanas que nos llaman para reservar, Ourense precisa oferta hotelera”, concluye.

El comedor está preparado para la celebración de eventos. | Oscar Pînal