Impulso al ciclo del agua en Ourense con un novedoso centro de control

El presidente de la Diputación, Luis Menor, mantuvo una reunión con Teresa Albariño Pereira, nueva gerente de AquaOurense, para abordar los planes estratégicos conjuntos en materia de abastecimiento y saneamiento en la provincia, así como analizar el estado del plan de digitalización del ciclo del agua, una iniciativa que encara su fase decisiva.

El elemento central de esta etapa final es la creación del Centro Inteligente de Control, una sede clave que se ubicará en las instalaciones del antiguo edificio del Inorde. Para hacer realidad esta infraestructura de gestión centralizada, la institución provincial ha cedido el inmueble y aportará un importe cercano a los 260.000 euros, provenientes de los casi seis millones destinados al plan general. Por su parte, la empresa mixta asumirá la rehabilitación del espacio con un coste previsto de más de 860.000 euros, para inversión conjunta superior a 1,1 millones.

El proyecto de reforma está pendiente de obtener la licencia municipal, paso previo e indispensable para proceder a la licitación y ejecución de las obras de este centro puntero que permitirá optimizar en tiempo real los servicios en toda la provincia.

81 concellos adheridos

El proyecto global se encuentra casi al 98% de ejecución y ha logrado sumar a ochenta y un ayuntamientos, además de a los consorcios de Valdeorras y Os Peares. Hasta la fecha se han instalado cerca de 65.000 contadores domiciliarios digitales en 79 concellos, a lo que se suma la monitorización de cientos de captaciones, estaciones de tratamiento, depósitos y bombeos, lo que sitúa a Ourense a la cabeza a nivel estatal en modernización y transformación del ciclo del agua.