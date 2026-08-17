Hasta luego, Casa Amador

Uno de los iconos de la cocina ourensana cierra sus puertas. Pero que no cunda el pánico, Casa Amador no pone punto y final, sino que cierra un capítulo exitoso con la que hasta este domingo fue su gerencia durante los últimos cuatro años.

La historia de este mítico establecimiento situado en la localidad de Cudeiro (Ourense), concretamente en A Barxa, se remonta a muchas décadas atrás. El origen fue una tasca, situada en la misma ubicación que el restaurante de hoy en día, que regentaba la abuela del actual propietario del local, Javier Nóvoa, que señala que “vendía viño e sardiñas”.

El gran paso lo dio su padre, Amador Nóvoa, que ene el año 1964 fundó la Casa Amador, que pronto se convirtió en un referencia en todo el entorno ourensano, ganando una popularidad como pocos establecimientos de la ciudad. “Non parou de subir e subir, coma a espuma”, relata Javier Nóvoa, que se hizo con la gestión del local hace unos treinta años.

Tras cerca de tres décadas al mando, dio un paso a un lado y puso en alquiler el restaurante, dejándolo en manos de una gerencia que ya había formado parte de su equipo de trabajo. Javier no oculta lo contento que estaba con su labor, lo que ha hecho de esta una despedida emotiva, que se dio con las últimas comidas de este domingo: “Son moi amigos meus, quérolles moito e vanse porque non poden máis”, confiesa. El motivo de este cese es el agotamiento de la responsable, que tras años de intensas jornadas en la hostelería “non dá máis” y necesita un merecido descanso.

Aunque el restaurante cierre al público, sus míticos fogones no se apagarán del todo. Javier, que reside en la vivienda ubicada justo encima del local, seguirá bajando a su cocina. Mientras no se formalice un nuevo alquiler, preparará comidas esporádicas para su círculo, manteniendo viva la esencia del lugar. No obstante, el objetivo firme es alquilar de nuevo: la búsqueda activa de una nueva gerencia ya está en marcha, con varias visitas de interesados programadas, para garantizar Casa Amador vuelva a cautivar a los ourensanos pronto.

Cudeiro, punto de referencia gastronómico

La pérdida temporal de Casa Amador deja un gran vacío en Cudeiro, una localidad que se convirtió en referencia gastronómica de Ourense, por locales como este o Casa Vita, cerrado hace ya unos años. Este emblemático mesón, fundado por Elvio González (“Vita”) y María del Carmen Blanco, cerró sus puertas tras décadas de actividad culinaria familiar enfocada en la cocina casera gallega y de cuchara, convirtiéndose en un punto de referencia gastronómico local en Ourense. Su cocina tradicional y de larga tradición fue reconocida con premios provinciales de gastronomía otorgados a sus cocineras.Su espíritu continuó a través de familiares en otros proyectos de Ourense.