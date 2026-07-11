Viana invita a vivir un verano con más de treinta actividades

El Concello de Viana do Bolo presenta una amplia programación cultural y de ocio para los meses de julio y agosto, con más de una treintena de actividades pensadas para todos los públicos y con el objetivo de dinamizar la vida social del municipio durante la época estival.

Bajo el lema “Goza e comparte un verán en Viana”, la programación reúne propuestas musicales, cuentacuentos, actividades deportivas, magia, cenas populares, cine, teatro y diferentes iniciativas culturales que buscan ofrecer alternativas de ocio tanto para vecinos como para visitantes.

La agenda dará comienzo este sábado, 11 de julio, con el concierto de Mike Ross, solista procedente de Reino Unido que actuará en la calle Ceferino Armesto como punto de partida de un verano lleno de actividades. A partir de entonces, la programación continuará con una semana cargada de propuestas, entre las que se incluyen un cuentacuentos en la Casa da Cultura, una charla formativa con personal del Club Ourense Baloncesto (COB) y la actuación musical de Ana Blanco.

Durante la segunda mitad del mes de julio, Viana do Bolo seguirá ofreciendo actividades para todos los gustos, con la sesión vermú del grupo Kornoj, la actuación de Mino, el estreno teatral de Trascones y un taller de elaboración de pomadas y ungüentos, entre otras propuestas.

El mes de agosto arrancará con nuevas actividades como una caminata, una muestra de corales y un espectáculo de magia a cargo del Mago Teto, dando paso a uno de los momentos más esperados del verano: las fiestas populares en honor a la Virxe da Asunción y San Roque, que se celebrarán del 12 al 17 de agosto.

La programación festiva comenzará el miércoles 12 con el concierto de Son do Sil. El jueves será el turno de la tradicional Festa dos Anos 80, acompañada de su ya conocido mercadillo. El viernes 14, la música del Grupo Claxxon compartirá protagonismo con la XIV Mostra de Teatro.

Tras los actos religiosos del 15 de agosto, la jornada continuará con la actuación de la Orquesta Cinema, mientras que el domingo 16 se celebrará la misa en honor a San Roque, seguida de la actuación de la Orquesta Compostela. La programación estival concluirá el lunes 17 con la celebración de la XLI Xornadas de Folclore, que tendrá como escenario la Praza Maior.

Con esta propuesta, Viana do Bolo refuerza su apuesta por la cultura, la participación ciudadana y la dinamización del municipio, ofreciendo un amplio calendario de actividades “para todos”.