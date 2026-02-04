El fin de la Navidad y el clima dejan el peor enero de la década para el empleo en Ourense

La climatología lo condiciona casi todo en este inicio de año, hasta el empleo. O esa es, al menos, la lectura que se hace desde el Gobierno para explicar uno de los peores eneros para el mercado laboral en los últimos tiempos.

En Ourense, el cierre de la campaña navideña se ha llevado por delante 510 empleos hasta dejar un balance total de 14.057 parados. Se trata del mayor golpe del desempleo en un arranque de año desde 2017, una cifra que triplica la subida registrada el pasado enero y que rompe con la tendencia de inicios de año mucho más suaves que había vivido la provincia en la última década.

En la comparativa, Ourense es la cuarta provincia de España donde más ha crecido el paro este mes (+3,76%), solo superada por Huesca, Cantabria y la vecina Lugo. Esta destrucción de empleo en enero ha tenido su epicentro en el sector servicios, que sumó 445 nuevos parados (un incremento del 4,75%), evidenciando la enorme dependencia del comercio y la hostelería local. El resto de sectores mostraron un comportamiento dispar: mientras la construcción y la agricultura consiguieron amortiguar el golpe con ligeros descensos de 4 y 6 personas, respectivamente, el colectivo sin empleo anterior registró un repunte de 71 personas (+5,14%).

En cuanto al perfil de los nuevos parados, la brecha de género es el factor determinante. De las 510 personas que pasaron a engrosar las listas del desempleo en enero, 379 son mujeres, lo que significa que el 74% del aumento del paro en la provincia ha afectado a la población femenina. Este dato confirma que las mujeres han sido las principales perjudicadas por el cese de los contratos temporales, debido a su mayor presencia en los sectores del comercio y la hostelería. Actualmente, la provincia cuenta con 8.181 mujeres demandantes de empleo frente a 5.876 hombres.

Si nos acercamos a la cifra total de cotizantes, la provincia cerró enero con 107.386 afiliados a la Seguridad Social. En la comparativa mensual, esta cifra supone un descenso de 1.171 afiliados respecto a diciembre de 2025, lo que representa una caída del 1,08% en la ocupación. Sin embargo, en términos interanuales, la afiliación muestra un crecimiento positivo: la provincia cuenta actualmente con 1.778 trabajadores más que en enero de 2025. Para encontrar un inicio de año en el que se destruyera más empleo que en este, hay que retroceder hasta 2017, cuando se perdieron 1.334 afiliados.

Valoraciones

Desde la perspectiva sindical, CCOO y UGT coinciden en señalar que los datos de enero responden a la alta dependencia de la estacionalidad en Ourense, marcada por el fin de los contratos de Navidad. CCOO califica de “preocupante” la precariedad que sufren las mujeres e insta a la Xunta a diseñar políticas que apuesten por actividades de mayor valor añadido.

Galicia registra la tercera mayor subida del paro en España

El mercado laboral en España arranca 2026 con un aumento del paro de 30.392 personas (+1,26%) y la pérdida de 270.782 afiliados (-1,24%) tras el fin de la Navidad. Galicia registra la tercera mayor subida del país con 3.113 desempleados más (+2,78%), situando el total en 115.144 personas, mientras la afiliación cae en 13.462 cotizantes. Por provincias, Lugo lidera el repunte porcentual del paro gallego con un 3,99% adicional, demostrando la fuerte estacionalidad de las zonas del interior. En el eje atlántico, los incrementos son algo más moderados: Pontevedra suma 1.063 parados (+2,48%) y A Coruña registra 1.092 más (+2,46%). Pese al retroceso mensual, todas las provincias de la comunidad mantienen hoy una tendencia interanual positiva con más trabajadores ocupados que en el ejercicio anterior.