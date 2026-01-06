Los ourensanos juegan una media de 16 euros en la Lotería del Niño

Ourense se encuentra a la cola de Galicia en cuanto a participación en la Lotería del Niño, que se celebra este martes, con una media de 16 euros invertidos por habitante, 3,66 por debajo de la media de la comunidad, cifras que se encuentran en sintonía con las de años anteriores. Hasta la jornada de ayer se habían vendido en la provincia 243.800 décimos, muy lejos de los 461.660 de Lugo, cuya población tiene una consignación de 28,42 euros por persona.

La inversión en El Niño contrasta rotundamente con la de Navidad, en la que los ourensanos jugaron cuatro veces más, con un gasto de 63,68 euros por habitante y rompiendo récords a nivel provincial con un depósito total de 19,44 millones de euros, frente a los 4,88 millones que suma este sorteo, que así a todo apunta a pulverizar los números de años anteriores.

Es una cifra que se espere que aumente y que supere a los 5,15 millones del año pasado debido a la tardanza de los ourensanos que esperaron hasta última hora para comprar su suerte. En la jornada de ayer se pudieron presenciar largas colas en diferentes administraciones de lotería de la ciudad, especialmente en “La Suerte”, de la calle Ervedelo.

Esta administración, dirigida por Luis Carballeda, hizo honor a su nombre en la Lotería de Navidad, con la consecución de hasta dos quintos premios, un logro que se suma al Gordo de 2023 y al propio primer premio del Niño en el año 2024, éxito que compartió con “A Pantalla Meiga”, administración que regenta un hermano de Luis, Herminio Carballeda.

“La gente ha confiado en nosotros y como llevamos cuatro años dando premios y hemos dado el Gordo y el premio de Reyes, pues nada, está la gente súper animada, estamos todo el día con fila y bueno, la cola de la suerte la vamos a llamar a partir de ahora”, resaltó Luis Carballeda.

Aparte del primer premio de 2024 de los hermanos Carballeda, el mayor de los éxitos del Niño solamente sonrió a Ourense en otra ocasión, concretamente en el año 1987, en la ciudad.