Ourense bate su récord de pernoctaciones en verano

El turismo en la provincia de Ourense ha vivido un verano histórico. Tras el duro impacto sufrido en 2025, cuando la grave ola de incendios que asoló la provincia frenó en seco la llegada de visitantes, el sector no solo ha logrado una rápida recuperación, sino que ha alcanzado las mejores cifras jamás registradas en pernoctaciones y se ha situado a la cabeza del crecimiento nacional en número de turistas.

Entre los meses de junio, julio y agosto, Ourense registró 229.427 pernoctaciones, superando las 209.138 de 2025 (+9,7%) y rebasando el anterior máximo histórico de 226.443 alcanzado en 2024. En número de visitantes, la provincia contabilizó 110.526 viajeros, lo que representa un repunte del 8,86% frente a los 101.531 del verano anterior y roza el techo de 111.563 logrado en 2024. Con este incremento en la llegada de turistas, Ourense se situó como la provincia española que más creció porcentualmente en afluencia, por delante de Valladolid (+7,29%), Cádiz (+6,11%), Navarra (+5,87%) y Vizcaya (+5,07%).

El punto álgido de la campaña se vivió en agosto, que se convirtió en el mejor mes de la historia del turismo ourensano en noches de hotel. Durante este mes se alcanzaron 95.065 pernoctaciones, batiendo el récord que ostentaba agosto de 2022 (94.155). Este hito estuvo acompañado por un incremento en la duración de los viajes, alcanzando una estancia media de 2,10 días por persona en agosto y elevando la ocupación hotelera por habitaciones hasta el 55,81%. Asimismo, el sector alcanzó en agosto un pico de 700 empleados en los hoteles de la provincia.

Tirón internacional

Aunque el mercado nacional aportó el mayor volumen con 90.258 viajeros (+5,85% respecto a 2025), la gran aceleración vino del turismo internacional. Los 20.268 visitantes extranjeros recibidos en la provincia durante la temporada alta de verano supusieron un salto del 24,63% respecto al año anterior.

En la ciudad, la actividad hotelera cerró el trimestre veraniego con un récord histórico absoluto de 75.264 pernoctaciones (+7,95%), batiendo las marcas registradas en 2024 (73.757) y 2019 (73.358). En total, 40.482 viajeros se alojaron en las plazas hoteleras de la urbe durante la temporada estival.

A pesar de liderar el ritmo de crecimiento en España, Ourense sigue acusando el menor tirón de la denominada España vaciada. El interior peninsular es el que menos filón turístico registra y la provincia vuelve a figurar en el vagón de cola en volumen absoluto de turistas, al ocupar el puesto 43 de 50 en la lista de provincias más visitadas durante el verano. Sus 110.526 visitantes únicamente superan a territorios como Ávila (110.242), Albacete (102.265), Cuenca (79.649) o Zamora (69.307), lo que confirma que su margen de desarrollo es todavía enorme.