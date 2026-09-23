Onceavo, preveer y refranero

La iglesia católica y la monarquía española, quizás para no equivocarse pasando de décimo a onceavo, lo hacen pasando de ordinal a cardinal: Pío décimo a Pío once y Pío doce, y León décimo es seguido por León once a catorce. En España, a Alfonso décimo le siguen Alfonso once, doce y trece. No ocurrió igual con Javier Solana, ministro de Cultura, con su onceavo en vez de undécimo que, en mayo de 2025, repite Pedro Sánchez en el Congreso de Diputados: “Somos el onceavo del mundo en número de recursos destinados”, y ante las risas rectifica: “Somos el número once, perdón”.

Cuando en las intervenciones de diputados en el Congreso oímos varias veces decir preveer quedamos, mi compañero de asiento, Manolo Núñez y yo, en anotar las veces que la usaban, pero al revisar el Diario de Sesiones que debía recoger el primer fallo vimos que en la imprenta habían corregido el error, por lo que abandonamos nuestro proyecto.

La riqueza de nuestro idioma se refleja en el número de refranes, que no creo sean los más de 100.000 que me da la IA el 12 de setiembre, pues Bautista Bergua, el año 2015, edita “Refranero español: colección de 8.000 refranes populares “ y con anterioridad, en 1955, José María Iribarren publicó “El porqué de los dichos” que, en sus más de 500 páginas, recoge no menos de dos mil dichos, modismos y refranes. De aquellos miles recordamos cuatro importantes, anteriores a Miguel de Cervantes y vigentes en la actualidad:

-El que se fue a Sevilla perdió su silla.

-A caballo regalado no se le mira el diente.

-Entró como Pedro por su casa.

-Más vale pájaro en mano que ciento volando.

El Quijote es un importante archivo de refranes y proverbios, 263, nos dice la Sociedad Cervantina. Muchos de ellos son de Sancho, principal protagonista, aunque el primero que aparece en el libro -“Cada uno es hijo de sus obras” (en el capítulo 4º)- es de don Quijote, siendo el último suyo “Ya en los nidos de antaño no hay pájaros hogaño” (capítulo 74, 2ª parte).

No errores, sino contradicciones, tiene nuestro idioma y aunque Quijote dice a su escudero: “Paréceme Sancho que no hay refrán que no sea verdadero porque todas son sentencias sacadas de la experiencia, madre de la ciencia…”, y tanto Quijote como Sancho usan varias veces el de “Enemigo que huye, puente de la plata”. Pero hay ejemplos de que lo que dice un refrán lo contradice otro. Veamos algunos:

-A la tercera va la vencida vs. No hay dos sin tres.

-A quien madruga Dios le ayuda vs. No por mucho madrugar amanece más temprano.

-El que la sigue la consigue vs. No hay dos sin tres.

-En boca cerrada no entran moscas vs. El que calla otorga.

-Mala hierba nunca muere vs. No hay mal que dure 100 años.

-Más vale pájaro en mano que ciento volando vs. Quien no arriesga no gana.

-Piensa mal y acertarás vs. Piensa el ladrón que todos son de su condición.

-Ten cerca a los amigos, pero más a los enemigos vs. A enemigo que huye, puente de plata.

-Donde dije digo, digo Diego será protagonista en mi próxima reflexión.

Hay también palabras que significan una cosa y otra opuesta. Una de ellas, que siempre pongo de ejemplo, es enervar: del francés enervar, sin nervios, que significa tanto debilitar como irritar. Pero podemos agregar más; por ejemplo:

-Animal: persona grosera, o alguien que destaca por su esfuerzo.

-En absoluto, o de ningún modo.

-Gracioso: algo agradable, atractivo, o molesto, sin gracia.

-Nimio: insignificante, o exagerado, excesivo (del latín nimius).

-Sancionar: autorizar cualquier acto, o aplicar un castigo a alguien.

-Es un monstruo: cruel, malvado, o extraordinario, sobresaliente.

-Perla: cosa exquisita en su clase, o frase llamativa por desafortunada.

La IA elogia la sabiduría popular de Galicia con su retranca e ironía y cita como ejemplo nueve refranes gallegos imprescindibles que resumen a la perfección esa actitud:

-Nunca choveu que non escampara.

-Amiguiños sí, pero a vaquiña por lo que vale.

-Tanto ten Xan coma Perillán.

-Mexan por nos e hai que dicir que chove. Se chove que chova.

-A todo porco lle chega o seu San Martiño.

-Xente nova e leña verde, todo é fume.

-Polo pan baila o can.

-O que garda sempre ten.

Después de este recordatorio del refranero gallego, resalto la riqueza lingüística del español con fiel reflejo en El Quijote. Nada menos que 400.000 palabras tiene la obra de Cervantes que bien merece la pena leer completa.