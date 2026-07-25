Ourense pierde el paso del Camino de Santiago: solo atrae un 2% de los peregrinos

Mientras el Camino de Santiago vive un momento dulce con un importante crecimiento desde la pandemia, Ourense no se beneficia de este aumento y las rutas que discurren por la provincia no terminan de despegar. Los datos muestran que pese a que es territorio limítrofe de Santiago y diversos concellos están a menos de 100 kilómetros de la capital gallega, no logra capitalizar la fiebre por el apóstol y juega un papel testimonial en las rutas jacobeas.

La Vía da Plata, la más consolidada, lleva más de una década reuniendo los siete primeros meses del año entre 5.000 y 6.000 peregrinos, sin contar los años de la covid. Las cifras muestran como parece por el momento incapaz de seguir rompiendo barreras. Por su parte, el Camiño de Inverno tampoco rompe la tendencia. Aunque logró duplicar sus cifras entre 2019 y 2023, lleva tres años anclado en la barrera de los 1.700 peregrinos.

Aún más rezagados quedan otros trazados de la provincia. El Camino de Geira-Arrieros avanza a paso lento con apenas medio millar de caminantes, mientras que el Camino Miñoto-Ribeiro, que lleva pocos años en el mapa de las rutas jacobeas, ha acogido los primeros siete meses del año a 28 caminantes.

Casi testimonial ha sido en estos siete primeros meses del año el Camino de San Rosendo. Solo ha completado esta ruta en 2026 una persona. Se trata de una mujer gallega de entre 46 y 65 años que salió de Lobios hacia Santiago el pasado mes de abril. Se embarcó en la aventura por un motivo religioso y decidió realizarlo a pie.

De hecho, ni siquiera sumando los usuarios de todos los trazados, Ourense logra superar la barrera de los 5.820 caminantes este año. Esta cifra representa un exiguo 2,01 % de los 289.923 peregrinos contabilizados en el conjunto de la red jacobea entre enero y julio. No obstante, para entender estas cifras hay que considerar dos factores adversos. En primer lugar, la cercanía de un nuevo Año Santo Xacobeo, una antesala que tradicionalmente frena la afluencia. En segundo lugar, los devastadores incendios que asolaron Ourense el pasado verano y deterioraron gravemente su entorno paisajístico, un elemento que sin duda ha sido determinante en la elección de ruta.

La nota positiva lo marca la ciudad, que continúa creciendo como el punto de partida preferido para los peregrinos que optan por la Vía da Plata. Casi dos de cada tres españoles que realizaron en 2026 esta ruta empezaron desde Ourense. Asimismo, resulta reseñable la diversidad de nacionalidades que aglutinó este itinerario, atrayendo a personas de rincones tan dispares como Puerto Rico, la India, Paraguay, Hong Kong, Botsuana, el Congo, las islas Malvinas o Jersey.