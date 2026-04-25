El petróleo verde de Ourense: 28.000 hogares ya se calientan con biomasa

La guerra en Irán ha disparado los precios de la energía, lo que impacta en ciudadanos de todo el mundo. Sin embargo, la afectación es muy diferente entre ciudadanos incluso del mismo país y, en el caso de España, de la misma provincia. En Ourense, hay 28.173 hogares que cuentan con gran independencia energética gracias a la energía de la biomasa, según los datos de la Asociación Española de la Biomasa (Avebiom).

Del total de estas viviendas, 5.604 utilizan la biomasa como única fuente de energía -todas ellas en el ámbito rural-, mientras que 22.569 la combinan con otras alternativas -14.010 en zonas rurales y 8.559 en entornos urbanos-. En su conjunto, forman parte de los casi 218.000 hogares gallegos que hacen uso de este tipo de energía.

Precisamente, es la comunidad autónoma de toda España que más utiliza su masa forestal, con más de 10 millones de metros cúbicos de madera aprovechados anualmente, más de la mitad del volumen nacional.

Iago Piñeiro, de Forestación Galicia S.A., explica que la biomasa, a efectos de combustión, tiene unas emisiones cero de gases de efecto invernadero de CO2, siendo además más barata que el gasoil. En este sentido, señala que cuando hay una guerra, que dispara los precios de la energía, aumenta el interés por la biomasa. Avebiom pone cifras al ahorro económico. Sus datos reflejan que la astilla puede costar hasta un 87% menos que la electricidad, el hueso de aceituna cerca de un 82% menos y el pellet alrededor de un 73%.

“No dependemos de si hay guerra en Irán o no, es decir, es un combustible local, es madera de estos montes, entonces no va a subir y bajar según los mercados exteriores, traemos la madera de un monte de Xinzo de Limia, o de un monte de Cualedro, es decir, local, de aquí. Toda la cadena de valor se queda aquí en Galicia”, señala por su parte Piñeiro.

“Contribuye a gestionar nuestros bosques de manera sostenible y a protegerlos mejor de los efectos de los incendios forestales”, añaden desde Avebiom. “Los bosques bien gestionados no solo conservan paisaje y biodiversidad, también generan economía, empleo local y energía renovable”, asegura su presidente, Javier Díaz.

Redes de calor

La instalación en una vivienda unifamiliar puede tener una caldera de pellet, pero en edificios grandes es mejor opción recurrir a una red de calor. “Pones una caldera enorme, gigantesca, muy grande a las afueras y metes kilómetros y kilómetros de tubería y conectas los edificios. Las tuberías como están preaisladas, es decir, vienen bien calorifugadas y aisladas, no tienen casi pérdidas de calor”, explica Iago Piñeiro.

Esto permite que la caldera esté, por ejemplo, a un kilómetro y el agua llegue a la vivienda a la temperatura que el usuario necesita. “Conectas tu edificio y en vez de la caldera central que tenía el edificio, tienes la red de calor. Eso aquí en Galicia para viviendas públicas aún no se ha hecho”, añade.

Casi todas las capitales de provincia de Castilla y León cuentan con redes de calor con biomasa, las están proyectando o las están haciendo. Esta es la mejor alternativa para contar con biomasa dentro de las ciudades, ya que en pisos no parece viable logísticamente contar con una caldera de pellet sin una red de calor detrás.

“Es como si hoy en día te duchases a garrafas, con la caldera de pellets de tu piso ibas a tener que subir los sacos de pellets. En una casa individual o un chalet sí que puedes poner la caldera en el garaje, te envían unos sacos de pellets por mensajería y los vas echando, pero en un piso no tiene sentido. Lo más eficiente es una red de calor, es decir, que todo el barrio o que varios edificios se conecten con una caldera central”, detalla.