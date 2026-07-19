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¿Sabe usted que el sábado hubo continuos pitidos que desconcertaron a los vecinos de Ourense?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, unos continuos pitidos que desconcertaron a los vecinos de la ciudad en la tarde del sábado

Los camioneros celebrando un año más su patrón, San Cristóbal
Los camioneros celebrando un año más su patrón, San Cristóbal

¿Sabe usted que este sábado por la tarde hubo continuos pitidos que desconcertaron a los vecinos de la ciudad? ¿Que el origen de este conocido sonido procedía de numerosas cabezas tractoras que inundaban la carretera con sus mejores galas? ¿Que no se trataba de ninguna situación de alarma? ¿Que simplemente eran los camioneros celebrando un año más su patrón, San Cristóbal?

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