En muchas ciudades las mayores manifestaciones registradas han estado relacionadas con las cuitas de sus equipos de fútbol y las mayores manifestaciones de alegría con los triunfos de esos mismos equipos o de la selección nacional. Las protestas por la situación sanitaria, educativa o de la vivienda no concitan tanto interés. La pasión por el fútbol lo mismo llena de placer que lleva a la muerte. Según algunos estudios, los infartos crecen durante y después de los partidos en los que juega el equipo favorito y sobre todo si pierde, las urgencias hospitalarias reciben más afectados que en circunstancia normales y si se padecen dolencias cardiacas previas como hipertensión o arritmias el riesgo de muerte crece exponencialmente, por subida de la tensión, del ritmo cardiaco y el estrés. La receta para luchar contra estos incidentes el próximo domingo es que la selección española marque pronto, defienda bien, Unai no regatee en el área y la sala de máquinas funcione. La sanidad pública se lo agradecerá.