Transportes descarta reponer las paradas del AVE en A Gudiña

Nuevo “portazo” del Gobierno Central a las demandas de los usuarios ferroviarios de la provincia. Ocho meses después de la supresión de las paradas del AVE en A Gudiña-Porta de Galicia, el Ministerio de Transprtes descarta recuperar las frecuencias eliminadas y se limita a defender la reorganización del servicio.

En una respuesta parlamentaria fechada el 23 de febrero de 2026, el Gobierno ha descartado la reposición inmediata de las paradas del AVE en la estación de A Gudiña-Porta de Galicia, suprimidas el pasado 9 de junio. La contestación oficial contradice las afirmaciones del ministro Óscar Puente, quien el pasado diciembre y enero había avanzado la creación de una frecuencia matinal para principios de este año aprovechando la nueva conexión con Lugo.

LA ESPAÑA OLVIDADA

En su respuesta a los diputados del PP Celso Delgado, Ana Vázquez y Rosa Quintana, el Gobierno defiende que la reorganización del servicio ha sido un éxito. Sostiene que la oferta de plazas en A Gudiña ha crecido un 35% gracias a los nuevos trenes S106 y que las frecuencias actuales garantizan una “cobertura equilibrada”. El Ministerio llega a minimizar la relevancia de la estación ourensana, señalando que representa solo el 0,69% de la demanda total del corredor. Lejos de concretar la nueva frecuencia prometida, el Gobierno se limita ahora a decir que se “analizarán posibilidades técnicas” solo si se detecta que la oferta no se ajusta a las necesidades.

DESPRECIO A LAS COMARCAS

Desde el Partido Popular califican la respuesta de “insultante y ofensiva”. Los diputados denuncian que los usuarios de comarcas como Monterrei, Viana, Valdeorras o A Limia sufren un “desprecio mayúsculo”. Actualmente, la única alternativa matinal para viajar a Madrid es un AVLO a las 12,08 horas, lo que impide llegar a la capital antes de las 14,08. Antes de la supresión, el AVE permitía estar en Madrid a las 10,34, facilitando gestiones médicas o administrativas. Celso Delgado tilda de “mentira” las promesas del ministro y advierte que estos horarios son “irracionales y discriminatorios” para el medio rural.