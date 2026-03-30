Tres farmacias forman a las mujeres sobre salud en Ourense

Tres farmacias comunitarias de concellos de menos de 30.000 habitantes imparten sesiones de educación sanitaria para mejorar el conocimiento práctico sobre los problemas de salud más frecuentes en la mujer, desde una perspectiva de género y sexo. La iniciativa forma parte de la campaña Escuelas de Salud para la Mujer, impulsada por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos (COF) en colaboración con el laboratorio Organon y con la participación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ourense.

Cada farmacia ofrece dos sesiones, dirigidas principalmente a mujeres, en las que se abordan cuestiones como menopausia, enfermedades cardiovasculares u osteoporosis. En la provincia, participan las farmacias de A Gudiña, O Bolo y Entrimo. David García, titular de la farmacia de Entrimo, subrayó que es “importante darle mayor visibilidad a la salud de la mujer, que en muchos casos está infradiagnosticada”, tras la primera sesión con 15 asistentes.

Antucho Espinosa, de la farmacia de A Gudiña, explicó que decidió adherirse ante la población relativamente elevada de mujeres en el municipio, calculando que unas 40 participarán en las actividades que tendrán lugar a mediados de abril. Vicente Jairo Álvarez, farmacéutico titular en O Bolo y vocal del COF de Ourense, destacó que “los profesionales evaluamos el impacto de la educación sanitaria en el conocimiento de las mujeres sobre distintas patologías, así como su influencia en la adopción de hábitos de vida saludables”, mediante encuestas antes y después de las sesiones.

En total, 38 colegios farmacéuticos de 15 comunidades autónomas participan en la iniciativa a través de 150 oficinas de farmacia, con el objetivo de concienciar sobre las diferencias en la salud de las mujeres, potenciar la educación sanitaria y proporcionar una atención sociosanitaria integral en pequeños municipios. Los promotores confían en llegar a 5.000 mujeres en todo el Estado, basándose en la experiencia previa de las Escuelas Rurales de Salud Mental.