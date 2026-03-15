Imágenes aéreas | Un recorrido aún sobre plano

Foto del estado de los apenas dos kilómetos de movimiento de tierras en las obras de la Variante Norte, a vista de dron.

Puntos cruciales en el trazado de la Variante Norte. | M.P.

Estos son los puntos cruciales que facilitaría la Variante Norte, tal como está proyectada sobre plano, qué conexiones permitiría y cómo facilitaría el bulevar termal a lo largo de la ribera del Miño. Por el momento, todos estos objetivos siguen sobre plano.

PUNTO 1

El túnel proyectado emergería en algún punto cercano a los depósitos de agua y la zona deportiva de As Eiroás en los planos iniciales de la Variante Norte.

Obras en la Variante Norte, a vista de dron. | La Región

PÙNTO 2

La Variante Norte moriría en A Casilla, donde un nueva rotonda permitiría enlazar con las carreteras N-120 (a Monforte), la N-525 (A Santiago) y la futura A-56 (a Lugo).

La Variante Norte conectaría con la carretera de Santiago y la futura A-56, conexión hacia Lugo. | La Región

PUNTO 3

Desde Tarascón, la carretera entra en el proyecto puro, pensándose en una red de túneles y viaductos para llegar al otro lado de la ciudad.

La Variante Norte y su conexión con la A-52. | La Región

PUNTO 4

Salvado ese obstáculo, la carretera llegaría hasta los pies de la pendiente en un punto cercano a la zona de Tarascón, cerca del trazado del AVE.

La Variante Norte facilitaría la creación del Bulevard Termal. | La Región

PUNTO 5

Realizada la conexión con la A-52, el nuevo trazado ganaría altura para salvar el Polígono de Quintela, la N-120 y la vía del tren convencional.

El trazado de la Variante Norte permitiría sortear el polígono de Quintela. | La Región

PUNTO 6

La liberación de la N-120 en sentido Ourense habilitaría la creación del Bulevar Termal, con la demolición del centro de interpretación aún pendiente.

La Variante Norte propicia el paseo termal a lo largo del río Míño. | La Región

PUNTO 7

Los conductores accederían a la circunvalación empleando la salida de la A-52 a la altura de Outariz, utilizando un tramo con limitación a 80 km/h.

La Variante Norte permitiría el acceso de los conductores a la altura de las Termas de Outariz. | La Región

PUNTO 8

El actual desdoble de la N-120 sería sustituido por un punto de incorporación, que ya es apreciable a vista de pájaro. Esto permitiría liberar la ribera.