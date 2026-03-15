PUNTOS CRUCIALES
Imágenes aéreas | Un recorrido aún sobre plano
PUNTOS CRUCIALES
Estos son los puntos cruciales que facilitaría la Variante Norte, tal como está proyectada sobre plano, qué conexiones permitiría y cómo facilitaría el bulevar termal a lo largo de la ribera del Miño. Por el momento, todos estos objetivos siguen sobre plano.
PUNTO 1
El túnel proyectado emergería en algún punto cercano a los depósitos de agua y la zona deportiva de As Eiroás en los planos iniciales de la Variante Norte.
PÙNTO 2
La Variante Norte moriría en A Casilla, donde un nueva rotonda permitiría enlazar con las carreteras N-120 (a Monforte), la N-525 (A Santiago) y la futura A-56 (a Lugo).
PUNTO 3
Desde Tarascón, la carretera entra en el proyecto puro, pensándose en una red de túneles y viaductos para llegar al otro lado de la ciudad.
PUNTO 4
Salvado ese obstáculo, la carretera llegaría hasta los pies de la pendiente en un punto cercano a la zona de Tarascón, cerca del trazado del AVE.
PUNTO 5
Realizada la conexión con la A-52, el nuevo trazado ganaría altura para salvar el Polígono de Quintela, la N-120 y la vía del tren convencional.
PUNTO 6
La liberación de la N-120 en sentido Ourense habilitaría la creación del Bulevar Termal, con la demolición del centro de interpretación aún pendiente.
PUNTO 7
Los conductores accederían a la circunvalación empleando la salida de la A-52 a la altura de Outariz, utilizando un tramo con limitación a 80 km/h.
PUNTO 8
El actual desdoble de la N-120 sería sustituido por un punto de incorporación, que ya es apreciable a vista de pájaro. Esto permitiría liberar la ribera.
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