La vida contada en papel

Los dioramas- explica el coleccionista Rafael Salgado- son "representaciones, en papel y en miniatura, de una escena real o imaginaria". La mayoría proceden de Francia e Inglaterra y el coleccionista las consigue generalmente en mercadillos de antigüedades aunque en España no abundan mucho. Pueden representar escenas ocurridas en interiores de edificios, en la naturaleza, en parques urbanos o en cualquiera de los lugares donde el hombre desarrolla su vida. Unas veces los protagonistas son los adultos, otras veces los niños pero siempre hay un ser humano haciendo algo.

Por la decoración de los espacios y la vestimenta de los protagonistas deducimos que las piezas de esta colección son de los primeros años del siglo XX. Son piezas frágiles dado el material en el que están hechas y en ellas destaca el detalle y el colorido.

El coleccionista

Rafael Salgado, empresario de profesión, se declara un acaparador que recoge todo lo que ve y le gustan o le regalan, sobretodo cuando algo tiene que ver con Ourense. Su colección más interesante y conocida , a través de La Región, es la de fotografías de la ciudad pero aquí hablamos de otras dos no menos interesantes y valiosas para la historia local.

La frase

El primer artículo que compré fue la etiqueta del equipaje de un viajero con destino a Israel el 26 de Julio de 2004. Ahí empezó mi colección. Al principio solo quería un recuerdo de mi viaje, luego quise algo para el servicio diario. No estaría mal conseguir un par de asientos de aquel último vuelo del Concorde, pero son demasiado caros. De todos modos, ya tengo un par de asientos de primera clase de un 747 — Americano coleccionista de chirimbolos del desaparecido avión Concorde