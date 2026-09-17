Cortegada prevé reabrir su balneario a finales de septiembre

El Balneario de Cortegada prevé reabrir sus puertas a finales de este mes de septiembre, una vez finalizadas las obras de renovación integral del edificio.

La actuación, realizada mediante un convenio entre Turismo de Galicia y el Concello de Cortegada, contó con una inversión de más de 649.600 euros y permitirá actualizar unas instalaciones que presentaban un importante deterioro y problemas de fugas de agua, que habían obligado a cerrar temporalmente el recinto a finales del pasado año.

El alcalde, Avelino Luis de Francisco, explicó que la intervención incluyó “la renovación completa de las piscinas y las saunas, además de la creación de un nuevo gimnasio, cafetería y la sustitución de toda la maquinaria, que se encontraba deteriorada”. De Francisco señala que “solo queda ultimar unos detalles con la intención de abrir a finales de este mes”.

Las obras incluyeron la impermeabilización de las tres piscinas de la zona colectiva, con un nuevo acabado y una canalización independiente para el desagüe, junto a la reorganización de los espacios interiores, la ampliación de los vestuarios y el traslado del gimnasio a la planta baja.

También se realizó la renovación de los acabados y distintos elementos de las instalaciones, además de introducir mejoras en materia energética. El circuito termal se reorganizó en el entorno de las piscinas, donde contará con una zona de duchas y otra de saunas.

La actuación incorpora además un espacio termal interior complementario a las nuevas termas exteriores que está previsto construir junto al balneario, y cuyos trabajos comenzarán a principios del próximo año.

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Parque termal

A esta renovación se sumará el Parque Termal, en las inmediaciones del balneario, que abarcará una superficie de 90.000 metros cuadrados cuya urbanización supondrá una inversión aproximada de dos millones de euros. Tras la expropiación de los terrenos, para la cual el Concello contó con colaboración económica de la Diputación, la Xunta de Goberno Local aprobó la pasada semana la contratación de una empresa para la redacción del proyecto.

Según explicó el regidor, el proyecto del parque termal contempla la construcción de 60 bungalós, una piscina climatizada, un restaurante y otras dotaciones, y se desarrollará mediante un convenio público-privado.

Avelino de Francisco considera que “este proyecto supone un antes y un después para el Concello y un nuevo futuro para Cortegada, para recuperar la vida termal que siempre tuvo”. Una vez se presente el proyecto saldrá a concurso y el alcalde estima que “podría estar completo en un par de años”.