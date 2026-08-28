Leiro avala la concesión del balneario de Berán por 15 años

“É un gran día para Leiro, para Berán, para o Ribeiro e para Ourense”. Así valoró el alcalde de Leiro, Francisco José Fernández, la ratificación este jueves por parte del pleno municipal de la adjudicación de la gestión del Balneario de Berán, aprobada previamente por la Entidad Local Menor. Los tres grupos de la Corporación, PP, PSOE y BNG, votaron a favor de un acuerdo que abre el camino para la puesta en funcionamiento de un complejo termal construido hace casi veinte años y que nunca llegó a abrir sus puertas.

La adjudicación corresponde a Balneario de Berán S.L., única empresa que concurrió al procedimiento, después de que la Entidad Local modificase las condiciones tras la última convocatoria, en la que el concurso había quedado desierto. El contrato contempla un canon de 6.050 euros al año, con un periodo de carencia durante los dos primeros años, en los que se abonarán 500 euros por ejercicio.

El regidor destacó que el valor del proyecto va mucho más allá del canon que percibirá la entidad local. “O importante non é iso, senón a riqueza que pode acarrear en postos de traballo directos e indirectos, aumento de poboación e visitantes”, señaló. “Pensamos que é unha pedra mais no camiño para construír un Berán e un Leiro mellor”, añadió. Fernández recordó que la construcción supuso una inversión de alrededor de tres millones de euros y que la Diputación destinó posteriormente otros 400.000 euros a su recuperación y acondicionamiento.

El portavoz del PSOE, Pedro José González, apoyó la apertura “sen fisuras” porque “Berán e Leiro non poden agardar máis”, pero entendiendo que “corresponde en exclusiva á Entidade Local Menor de Berán a competencia de tutela e a responsabilidade final de garantir que todo o proceso se cumpra rigorosamente conforme á lexislación vixente”.

También el BNG apoyó el acuerdo, pero con reticencias. Su portavoz, Rebeca Paz, explicó que “despois de 20 anos nos parece importante que se abra”, pero cuestionó la eliminación del canon variable, vinculado a la facturación. Reclamó una cláusula para que, si el balneario obtiene beneficios, estos “revirtan nos veciños”. “Esperamos que sexa bo para o Concello e a comarca”, señaló, advirtiendo que “imos fiscalizar para que non aconteza o mesmo que co spa do viño, que nunca funcionou”.

Contrato

El presidente de la Entidad Local Menor, Avelino Carballal, explicó que el siguiente paso será formalizar el contrato, en el que se fijarán la fecha de apertura, los meses de actividad y las tarifas. Por el momento no hay fecha para la firma ni para abrir las instalaciones al público, aunque esperan que sea “o antes posible”.