A Penela, corazón de Lucenza, se renueva de forma integral

A Penela es mucho más que una plaza para los vecinos de Lucenza, una de los núcleos más activos del concello de Cualedro. Además de actuar como centro neurálgico de esta aldea, se trata de uno de sus espacios más reconocibles, escenario durante décadas de juegos, encuentros y celebraciones. Con el objetivo de que siga ejerciendo este papel durante muchos años más, desde comienzos de este mes de agosto, este espacio se encuentra en obras para acometer una reforma que busca mejorar tanto su imagen como sus servicios y accesibilidad.

Esta actuación cuenta con un presupuesto de 100.000 euros y está incluida en la línea de subvenciones de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural para proyectos de creación, mejora y ampliación de servicios básicos. Los trabajos, que se prolongarán durante varias semanas, renovarán el acabado de la plaza mediante una combinación de losa y adoquín de granito con hormigón.

El proyecto también permitirá actuar sobre las instalaciones existentes y soterrar las líneas aéreas que actualmente discurren por el entorno. Otra de las actuaciones previstas es la mejora de la accesibilidad mediante la construcción de una rampa que comunicará A Penela con la calle situada en la parte inferior de la plaza.

La intervención incorpora además medidas vinculadas a la movilidad sostenible y a la gestión de residuos con el fin de modernizar el espacio. Así, se instalará un aparcabicicletas y un punto integrado de recogida de todas las fracciones de residuos, con el objetivo de concentrar en un mismo espacio los distintos tipos de contenedores.

La plaza durante la década de los 80. | Cedida

Un espacio creado por los vecinos e inaugurado con un concierto de Ana Kiro

Si bien la configuración actual de A Penela es relativamente reciente, el espacio tiene una larga vinculación con la vida cotidiana de Lucenza. Según recuerdan los vecinos, antiguamente era una aira para mallar el pan y contaba también con una poza para lavar la ropa. Más adelante se convirtió en espacio de juego y celebraciones. También fue conocida como “Aira dos Vinte”, al acoger partidas de birlos.

A Penela comenzó a tomar su actual forma en 1981, cuando los propios habitantes de Lucenza acometieron su transformación. El muro fue construido por César Dapía y Manuel Rodríguez Docampo, con la colaboración altruista de más de 40 vecinos.

Las obras comenzaron el 8 de agosto de aquel año y concluyeron con su inauguración durante las fiestas de San Ramón, que contó con la actuación de la mítica cantante Ana Kiro. El lugar ha sido escenario de otros grandes conciertos de la mano de la París de Noia, Xil Ríos, Paolo Salvatore o “Superpiñeiro”.

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Además de la fuente, el elemento más característico de A Penela es el hórreo que la preside, el único de la comarca de Monterrei en un espacio público. Donado por un vecino, en 2010 fue restaurado tras ser derribado accidentalmente por un camión.