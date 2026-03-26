Polémica en Cualedro por el concierto de una orquesta suspendido por los incendios de 2025

Las consecuencias de la ola de incendios forestales que arrasó la comarca el año pasado se siguen haciendo notar un año después. Un claro ejemplo es Cualedro, a la que el fuego sorprendió en plenas fiestas. El primer día, viernes 13 de agosto, solo se pudo celebrar una churrascada. Al día siguiente, la comisión de fiestas, de solo tres miembros, suspendió la programación del sábado 14 y del domingo 15 por causas de fuerza mayor, al estar ya la localidad rodeada por el humo negro.

José Luis Fernandes, miembro de la comisión, asegura que las charangas, grupos y orquestas que componían el cartel de esos días mostraron “empatía”, entendieron la gravedad de la situación y renunciaron a los honorarios pactados, salvo una. “A Orquesta Costa Dorada quería que fixáramos data en setembro ou outubro, pero a xente que paga a festa quere desfrutala cos seus amigos e familiares. Tentamos mover a actuación a este ano, pero xa tiñan esa data bloqueada. Intentámolo para 2027 ou 2028, pero non houbo maneira”, comenta este vecino luso, que lleva 18 años en la villa cualedresa.

Al no llegar a un acuerdo, desde la comisión aseguran que la orquesta les exigió “o caché enteiro, 16.000 euros, despois rebaixaron a indemnización á metade, mandaron un burofax e denunciáronnos. Entón contratamos un avogado que chegou a un acordo no que finalmente pagamos 4.000 euros”.

En las reuniones de la comisión de estos meses, Fernandes apunta que los vecinos han sido “comprensivos”, y que los planes para celebrar las fiestas este agosto siguen en pie: “Imos buscar publicidade en todas partes, e venderemos camisolas coma sempre. Só queremos que o noso caso sirva como aviso para outras comisións e para sinalar a falta de sensibilidade desta orquestra”.

“Solo buscamos compensación”

Para Flor Gasalla, de la empresa Musicalia que representa a la Orquesta Costa Dorada, se trata de un “tema zanjado” desde que las dos partes alcanzaron un “acuerdo extrajudicial”. Sostiene que la actuación no tuvo lugar en la fecha acordada “debido a los incendios, como ocurrió en otras muchas zonas”, y que plantearon “que se realizara en el mismo año, pero la comisión propuso 2026. Entonces ofrecimos una reducción del 50% del caché porque ellos no tienen culpa de esta situación desgraciada, pero nosotros tampoco”.

La representante rechaza ser “los malos de la película”, y recuerda que “una orquesta es una microempresa que sobrevive de 80 bolos en la temporada, perder el 15 de agosto es un golpe directo. Nuestro interés siempre fue obtener una compensación, no llevar a juicio a una entidad sin ánimo de lucro como una comisión de fiestas”.