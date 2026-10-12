350 años del nacimiento del Padre Feijóo: Lo que dijo él y lo que dijeron de él

Según las crónicas mas de 4.000 personas además de las autoridades y las tropas de la guarnición. Hubo acto religioso en la Catedral con un elogio a cargo del catedrático de Instituto don Marcelo Macias, un Certamen Literario al que asistió doña Emilia Pardo Bazán, entusiasta admiradora de Feijoo, gran baile en el Liceo, fuegos de artificio, la instalación de un arco de triunfo de estilo mudéjar que pagaron los comerciantes de la ciudad, e iluminación especial con una gran lámpara de arco voltaico que al final se estropeó y no funcionó como se esperaba.

Tres meses antes la ciudad inaguraba con toda solemnidad la traída de aguas a las fuentes públicas situadas en la Plazuela del Corregidor y las calles Pereira y Progreso frente a la Alameda.

Lo que dijo el Padre Feijóo

“ Nací y me crié en una corta aldea, entré después en una religión, cuyo principal cuidado es retirar a sus hijos de todo comercio del siglo… Mi genio aborrece el bullicio y huye de los concursos”.

“Es regla segura que se debe preferir la razón a la autoridad”.

“La música, según las variaciones de la melodía, induce en el ánimo diversas disposiciones, unas buenas, otras malas. Con una nos sentimos movidos a la tristeza, con otra a la alegría, con una a la clemencia, con otra a la saña, con una a la fortaleza con otra a la pusilanimidad”.

“Yo estoy pronto a seguir cualquier nuevo sistema como le halle establecido sobre buenos fundamentos y desembarazado de graves dificultades”.

“Siendo yo muchacho, todos decían que era peligrosísimo tomar cualquier alimento después del chocolate. Mi entendimiento me disuadía tan fuertemente de esta vulgar aprehensión, que me resolví a hacer la experiencia, en que supongo tuvo la golosina pueril tanto o mayor parte que la curiosidad. Inmediatamente después del chocolate, comí una buena porción de torreznos, y me halle lindamente aquel día como mucho tiempo después; con que me reía a salvo de los que estaban ocupados en aquel miedo”.

“Es cierto que no soy de genio tétrico, arisco, áspero, regañón, enfermedades del alma muy comunes en la vejez, cuya carencia debo en parte al temperamento, en parte a la reflexión. Tengo presente que cuando era mozo notaba esos vicios en los viejos de censurar todo lo presente y alabar todo lo pasado. He vivido muchos años y en la distancia de los de mi juventud a los de mi vejez, no sólo no observé esta decantada corrupción moral, antes, combinando todo, me parece que algo menos malo está hoy el mundo que estaba cincuenta o sesenta años ha”.

“Yo, ciudadano libre de la República Literaria, ni esclavo de Aristóteles ni aliado de sus enemigos, escucharé siempre con preferencia a toda autoridad privada lo que me dicten la razón y la experiencia”.

“Las verdaderas artes de mandar, son elegir ministros sabios y rectos; premiar méritos y castigar delitos; velar sobre los intereses públicos, y ser fiel a las promesas”.

Lo que dijeron del Padre Feijóo

Inmaculada Urzainqui, catedrática de la Universidad de Oviedo experta en el Padre Feijóo

“El conjunto de su obra encierra un grandioso programa de reforma intelectual y modernización del pensamiento. Un programa nuevo y necesario en aquella España atrasada, supersticiosa y reacia al cambio, en la que muchos viven imbuidos de una concepción mágica de la existencia para la que el mundo está lleno de fuerzas sobrenaturales, el demonio actúa a cada paso, cualquier suceso extraordinario es un milagro, ciertas enfermedades pueden curarse con piedras preciosas etc. Una España en la que buena parte de la comunidad científica sigue aferrada a los viejos dogmas aristotélicos, los procesos judiciales son interminables, se sigue practicando la tortura, etc. A combatir todas estas lacras desde la raíz dirige Feijoó su acción intelectual…Por eso, sus páginas tratan de Newton, de las investigaciones sobre la electricidad, el movimiento de los planetas y la posibilidad de vida extraterrestre o de nuevos inventos como el pararrayos. Por todo ello, Feijoó es el gran adelantado de la Ilustración en España y merece ocupar un lugar de honor en nuestra historia”.

Eduardo Blanco Amor, (En "Feijóo periodista", La Noche de Santiago, 1967).

"El acudir con verdadero afán de primicia y todo lo rapidamente que los medios de entonces permitían, al hecho vital o al suceso sorprendente, a veces de escasa representatividad, pero palpitante de sentido existencial, hacen de Feijóo un periodista."

Alberto Vilanova, (en "La galleguidad del Padre Feijóo", 1965).

"La influencia feijoniana en Galicia la vemos en cierta preocupación por los estudios económicos, por el fervor por la verdad y la justicia, y finalmente por la emoción liberal que alboreaba con vigoroso desperezo. Los trabajos sobre agricultura, industria y demás ramas económicas de distinguidos escritores, la aparición de la Academia de Agricultura del Reino de Galicia y otras publicaciones con aires renovadores, están mostrando la huella feijoniana ".

Marcelo Macías, en la catedral de Ourense en 1887.

“ Cuando a solas comparo su corazón con su inteligencia, su saber con su carácter, sus talentos con sus virtudes, siéntome como tentado, ¿por qué no decirlo? a poner al hombre por encima del sabio”.

Emilia Pardo Bazán en “Juicio critico de las obras de Feijóo”.

“ El físico, el matemático, el naturalista, el jurisconsulto, el psicólogo, dirán no ha hecho avanzar la ciencia, que no se nota su paso por ella; pero el hombre, todos los hombres de su patria y de su época, y la posteridad, deben decir que hizo avanzar a la sociedad entera y dejo en ella una huella luminosa”.

Emilia Pardo Bazán en “De mi tierra” 1888.

“Feijóo, que tuvo la suerte de que nunca se le creyese mezclado en intriga política alguna, se vio mimado y llevado en palmas por todos los soberanos. Fernando VI le concedió honores de consejero real; Carlos III le hizo presente de la colección de antigüedades de Herculiano. El Papa Benedicto XIV en tanto aprecio tenía la opinión del sabio monje, y tanto le complacían sus obras, que a una mera indicación suya redujo el número de días festivos. Bien mirado, puede y debe asegurarse que no se contó Feijóo entre los autores a quienes su siglo no rinde homenaje completo”.

G. Marañón en “Las ideas biológicas del Padre Feijóo”.

“En la historia del pensamiento español hay un hombre admirable por su actitud ante el error y la verdad. Vivió una parte de su larga y fecunda existencia enredado desde un monasterio provinciano, en singular batalla contra las supersticiones de su patria que era el mundo entero”.

Juan Sempere y Guarinos 1786.

“Las obras de este sabio produjeron una fermentación útil; hicieron empezar a dudar; dieron a conocer otros libros muy distintos de los que había en el país; excitaron la curiosidad y abrieron la puerta a la razón, que antes habían cerrado la indolencia y la falsa sabiduría” .

Emilia Pardo Bazán en “ De mi tierra”

“En medicina, los principios y métodos preconizados por Feijóo son los que actualmente se practican. En estética sus aciertos deslumbran. En astronomía, no creo que exista alguien que más gallardamente ni con mejores razones, sostenga la brillante hipótesis de la pluralidad de mundos, que si no era nueva, era muy peregrina y sigue siéndolo”.

José María Pemán en “ABC”, 1965.

“Es el primer hombre moderno de España. Fue zaherido por contradecir el dogma higiénico de nuestros abuelos de que pasar de sitio caliente a sitio frío, sin arroparse, era osadía mortal…Para destruir la supersticiosa creencia de que invocando a San Benito se detenían las arañas, lo invocó ante una que subía por la pared, y se vio que la araña seguía su camino, hasta que San Benito fue invocado a gritos, con los que la araña se detuvo no por el santo, sino por el estruendo”.

Inmaculada Urzainqui, Directora de la edición critica de las obras de Feijóo realizada por el “Instituto Feijóo de Estudios del siglo XVIII” de Oviedo.

“Nadie antes se planteó un proyecto tan novedoso y universal como el suyo, ni tuvo su poderoso aliento renovador, ni alcanzo la resonancia publica y la portentosa difusión que tuvo su obra, algo tanto más asombroso siendo como era una obra de pensamiento”.