Isabel Allende se perfila en la gala como la gran favorita para ganar el Premio Planeta 2026

La 75.ª edición del Premio Planeta se encamina hacia un veredicto con marcado sabor latinoamericano. En los salones de la tradicional velada literaria que reúne al sector editorial en Barcelona, la escritora chilena Isabel Allende se posiciona como la gran favorita se pulsa en el ambiente del evento, vinculada a la obra finalista "Los que faltan", presentada a concurso bajo el seudónimo de Luz Ventura.

La obra candidata, catalogada por el comité de lectura bajo el lema "Una voz contra la opresión", aborda de lleno las heridas y los crímenes cometidos bajo un régimen dictatorial. De acuerdo con la sinopsis oficial distribuida por la organización, la trama sigue a una joven que, tras ser encarcelada y torturada por la dictadura de su país, regresa embarazada a la casa familiar. Aunque el dolor y el miedo la condicionan en un primer término, el compromiso con los más desfavorecidos se convierte en el motor para rehacer su vida hasta pasar de víctima a cronista de una época convulsa, una temática de memoria, superación y denuncia que guarda una estrecha sintonía con las señas de identidad de la autora.

Nacida en 1942 y consagrada como la escritora viva en lengua española más leída del mundo, Isabel Allende acumula más de cuatro décadas de éxito internacional y supera los 75 millones de ejemplares vendidos en más de 40 idiomas. Su irrupción definitiva se produjo en 1982 con "La casa de los espíritus", un clásico contemporáneo que entrelaza la saga familiar con el convulso devenir sociopolítico de Chile. Galardonada con el Premio Nacional de Literatura de Chile en 2010 y con la Medalla Presidencial de la Libertad en Estados Unidos, la novelista ha levantado una extensa producción caracterizada por el realismo mágico, la memoria histórica y la reivindicación de personajes femeninos que resisten frente a la opresión y la violencia de Estado.

La expectación preside el tramo decisivo de la concesión del Premio Planeta 2026, dotado con un millón de euros para la obra vencedora y 200.000 euros para el finalista. En una efeméride marcada por el 75 aniversario de la editorial, la confirmación de la candidatura de Allende situaría en lo más alto del certamen a una de las firmas más universales de las letras hispánicas.