Los médicos avisan del daño de las pantallas en menores

Neurólogos, psiquiatras, psicólogos y pediatras advirtieron del “daño” que producen las pantallas en la infancia y la adolescencia y recomendaron cero horas de móvil, tablet y televisión para los menores de 6 años, y una hora como máximo tutelada para los niños de 6 a 12 años. Así se expone en el documento “Protección de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales”, coordinado por la Plataforma Control Z y firmado por entidades como la AEP, la SEN, la AEPNYA o el COP.

“Tras la revisión de la literatura (...) la evidencia reciente permite afirmar (...) que determinados usos, contenidos y diseños digitales contribuyen causalmente (...) a resultados adversos en la salud mental, el sueño, el neurodesarrollo, la autorregulación emocional y la seguridad de los menores”, se recoge en el texto.

Entre los hallazgos, el documento avisa de que “las trayectorias de uso adictivo de redes sociales, móviles y videojuegos predicen ideación suicida, conducta suicida y peor salud mental” y señala “alteraciones del sueño” con impacto en la atención, el estado de ánimo y el rendimiento escolar. También advierte de que en la primera infancia la exposición sin interacción se asocia con peores resultados en lenguaje, cognición y regulación socioemocional, además de alertar de la “exposición a contenidos de alto riesgo”, el “ciberacoso” y efectos físicos como problemas oculares u obesidad.

Ante estas conclusiones, los expertos recomiendan “cero horas diarias de pantallas hasta 6 años”, una hora de contenido educativo de 6 a 12 años bajo supervisión y un máximo de 2 horas a partir de esa edad. Además, piden una respuesta europea que “garantice la verificación efectiva de la edad”, limite los “patrones adictivos” y refuerce la protección de los menores, al tiempo que cuestionan el “derecho a la conexión universal” y proponen sustituirlo por “el derecho al desarrollo neurológico saludable”.