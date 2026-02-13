Miguel Garrido de Vega: “ser finalista del nadal, en lo personal, fue un espaldarazo”

Miguel Garrido de Vega sonó fuerte en los ambientes literarios en 2025, cuando fue finalista del Premio Nadal con su novela “Subdural”. Esta semana, el escritor de O Barco vuelve a hacerse oír en el campo de las letras con su libro “La noche líquida”, editado por Páginas de Espuma y que el autor promete presentar en la villa barquense.

Pregunta. ¿Cómo definiría “La noche líquida”?

Respuesta. Son nueve relatos con personajes distintos, en momentos diferentes y temas que no tienen que ver unos con otros, pero el nexo es que todos estos personajes de alguna manera sienten que la vida se está escapando entre los dedos, que tienen un destino autoimpuesto y de alguna manera intentan rescatarlo, o no. Por otra parte, los relatos están conectados a lo acuático, a lo líquido, lo que se disuelve, lo que pierde su forma; en algunos, de una manera más directa (hay mares, piscinas, lluvia, ríos), en otros, los líquidos son corporales o se corresponden con otras materias... y eso tiene cierta incidencia en los protagonistas. Estoy en la frontera entre situaciones que a veces pueden ser, según las interprete el lector, sobrenaturales o pueden estar más en el ámbito de lo psicológico, de lo onírico. Es decir, no son relatos unívocos. Intento que tengan varias lecturas en función del lector.

P. Díganos algunos autores que influyeran en su obra.

R. Soy muy lector y me han influenciado mucho, aunque no diría que son un referente en estos relatos, Kafka, Raymond Carver, Bradbury, Elena Garro, Lorrie Moore o Poe. Pero no son relatos en los que yo haya estado pensando en estos autores a la hora de escribirlos. Son gente a la que admiro. Hay gente más actual a la que también admiro mucho, como Jon Bilbao o Samanta Schweblin.

P. Tras el éxito de la novela, ¿por qué escribió un libro de relatos?

R. Porque creo que el relato es un género que está un poco infravalorado en España y no entiendo por qué, pues en estos tiempos tan fragmentarios, en los que va todo tan rápido y se necesita mucha atención, a veces en periodos muy cortos, me parece que el relato cuadra perfectamente. Además, en España, históricamente tuvimos muy buenos cuentistas. Ya no hablo sólo de Bécquer, de Emilia Pardo Bazán o de tantos otros, en el ámbito gallego también tenemos a Carlos Casares, entre otros. El cuento es un género con muchísimas posibilidades y me parece que el escritor primero tiene que dominar el relato antes de meterse en extensiones más largas. Es como yo veo al escritor ideal.

P. ¿Qué le supuso ser finalista del Premio Nadal en 2025?

R. Abre muchas puertas a nivel personal. Te permite verte a tí mismo de una manera distinta como escritor, no porque no te valores, o te valores más ahora, sino que, de repente, mucha gente de tu entorno se da cuenta de que sí vas en serio, que es una actividad a la que dedicas mucho tiempo de tu vida y que has hecho ciertas renuncias y sacrificios para escribir. Por suerte o por desgracia, yo no como de la escritura y sé que si dedicase más horas a mi trabajo de abogado por cuenta propia a lo mejor me iba mejor en este trabajo, que no me va mal, pero escribir me llena el alma de forma distinta. El Premio Nadal fue un espaldarazo a nivel personal. En cuanto al aspecto literario, notas más atención. La novela ahora la están leyendo en muchos lugares que, de otra manera, no lo harían.

Perfil Nombre: Miguel Garrido de Vega. Lugar y año de nacimiento: O Barco de Valdeorras (1989). Profesión: Abogado. Afición: Escritura.