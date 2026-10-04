Benedicta Sánchez vuelve al cine para contar su propio camino

Benedicta Sánchez volvió a encontrarse con el cine en el OUFF de la mano de “Tres mujeres, un camino”, el documental que entrelaza su historia con las de la boxeadora Laura Barceló y la investigadora Marisol Soengas. La ganadora del Goya por “O que arde” recordó con naturalidad cómo empezó aquella aventura. Su hija la llevó a un casting para la película de Óliver Laxe, donde buscaban mujeres mayores de sesenta. “Para una mujer de esa edad es una vieja, pero para mí es una adolescente”, indicó. Dice que el rodaje fue sencillo para ella: “Era ser Benedicta, no era nada especial para mí”.

El director de este trabajo, Antonio Alonso, explicó que buscaban unir tres generaciones y tres ámbitos distintos (cultura, deporte y ciencia) a través de sus experiencias vitales y que la obra acabó adquiriendo un tono más poético de lo previsto. Barceló indicó que el boxeo es un mundo muy masculinizado: “Cuando entré en la selección española, éramos diez chicos y yo”, además lamentó que en el caso de las mujeres que se perciben como más femeninas dentro de la disciplina, lo tienen todavía más complicado.