Muere el mago Juan Tamariz a los 83 años.

El mago Juan Tamariz ha muerto este martes a los 83 años en el hospital Clínico San Carlos de Madrid, según ha confirmado su hija e ilusionista, Ana Tamariz, que se ha despedido de él "con inmensa tristeza" y definiéndole como "una persona increíble, muy querida y admirada por todos".

"Agradecidísima por todo el amor que me dio y por todo el amor a la Magia que nos regaló", ha afirmado a través de una publicación en Instagram, en la que ha destacado que "su recuerdo" y "su inconmensurable obra" estarán "siempre con nosotros".

Durante su extensa trayectoria, Juan Tamariz fue galardonado con premios como el 'Mago del Año en Estados Unidos', 'Campeón del Mundo de Cartomagia' o 'Primer Premio de Magia Profesional'; y ha presentado distintos espectáculos por toda España, y en ciudades como Chicago, Tokio, París, Londres, Bogotá, El Cairo, Nueva York y Santiago de Chile.

También ha realizado numerosas publicaciones de libros, para profesionales o de divulgación de la magia, siendo considerado internacionalmente por sus trabajos de teoría de la magia como uno de los más importantes.