OBITUARIO
Muere el mago Juan Tamariz a los 83 años
OBITUARIO
El mago Juan Tamariz ha muerto este martes a los 83 años en el hospital Clínico San Carlos de Madrid, según ha confirmado su hija e ilusionista, Ana Tamariz, que se ha despedido de él "con inmensa tristeza" y definiéndole como "una persona increíble, muy querida y admirada por todos".
"Agradecidísima por todo el amor que me dio y por todo el amor a la Magia que nos regaló", ha afirmado a través de una publicación en Instagram, en la que ha destacado que "su recuerdo" y "su inconmensurable obra" estarán "siempre con nosotros".
Durante su extensa trayectoria, Juan Tamariz fue galardonado con premios como el 'Mago del Año en Estados Unidos', 'Campeón del Mundo de Cartomagia' o 'Primer Premio de Magia Profesional'; y ha presentado distintos espectáculos por toda España, y en ciudades como Chicago, Tokio, París, Londres, Bogotá, El Cairo, Nueva York y Santiago de Chile.
También ha realizado numerosas publicaciones de libros, para profesionales o de divulgación de la magia, siendo considerado internacionalmente por sus trabajos de teoría de la magia como uno de los más importantes.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
OBITUARIO
Muere el mago Juan Tamariz a los 83 años
GALA DE INAUGURACIÓN
Javier Gutiérrez, Calpurnia de Honra del 31 Ourense Film Festival
LEER ES UN PLACER
Un necesario ajuste de cuentas
Lo último
SIN DAÑOS MATERIALES
Alerta en Ourense por un incendio urbano en una finca de A Cuña
TARIFAS DESDE 50 EUROS
Viajes del Imserso 2026-2027: cuándo pueden reservar los pensionistas de Ourense
42 GRANDES INCENDIOS
Gráficos | Quemadas 254.730 hectáreas en España en lo que va de año