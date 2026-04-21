La orquesta del Conservatorio de Ourense se alza con el segundo premio en el I Concurso de Orquestas de Conservatorios

La Orquesta del Conservatorio Profesional de Música de Ourense en el I Concurso de Orquestas de Conservatorios celebrado en Medinaceli.

La Orquesta del Conservatorio Profesional de Música de Ourense brilló por todo lo alto el pasado sábado al ganar el segundo lugar del I Concurso Nacional de Orquestas de Conservatorios Profesionales de Música de España. El certamen, impulsado por la Fundación DeArte, tiene como objetivo estimular y reconocer el talento joven a nivel de país, vinculándolo con el Palacio Ducal de Medinaceli (Soria).

El primer lugar lo obtuvo la Orquesta CIEM Padre Antonio Soler de San Lorenzo del Escorial, y el tercero la Orquesta del Conservatorio de Torrelavega. El jurado, presidido por el maestro Enrique García Asensio, destacó el altísimo nivel de calidad de los tres finalistas, seleccionados entre 40 orquestas de toda España.

Raquel Carrera, directora de la orquesta ourensana, destacó el elevado nivel de exigencia del certamen: “Interpretamos la Sinfonía 104 de Haydn y una pieza de Emilie Mayer. Los chicos estuvieron fantásticos. El ambiente era ideal para conocer a otros músicos de su edad y resultó muy estimulante para ellos”. También subrayó el compromiso y el apoyo de los familiares que viajaron desde Ourense.

Sobre la experiencia, Carrera comenta: “Lo hicimos realmente bien, los chavales respondieron magníficamente, y además de la demostración técnica, se portaron con una deportividad y saber estar que dejaron muy alto el pabellón ourensano”.

Más allá de la música

La música consolida la cultura del esfuerzo. “Esto no lo hubiéramos logrado sin la disciplina que inculca el conservatorio. En realidad los formamos más allá de la música”, enfatizó orgullosa Raquel Carrera.