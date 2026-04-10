OCTAVA EDICIÓN
Ourencanto 2026
OCTAVA EDICIÓN
Detalles del evento
Ourense acoge desde este viernes, 10 de abril, la octava edición de Ourencanto, el consolidado encuentro de coros infantiles, juveniles y escolares que reunirá a más de 300 voces de entre 8 y 18 años. Durante tres jornadas, el Conservatorio Profesional de Música y el Auditorio serán los escenarios principales de un evento que combina la convivencia formativa con la exhibición artística de primer nivel.
En esta ocasión, el encuentro cuenta con la dirección artística de Josu Elberdin, referente internacional de la música coral, y la participación especial del compositor Javier Busto. Los jóvenes integrantes de diversas agrupaciones gallegas participarán en talleres y ensayos conjuntos destinados a perfeccionar su técnica y fomentar el intercambio cultural. En esta primera jornada actuarán los coros juveniles.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
OCTAVA EDICIÓN
Ourencanto 2026
CUARTA EDICIÓN
Salón del Vehículo Clásico 2026
PRIMERA EDICÓN
Meeting Patologías Quirúrgicas - Return to Play en Fútbol
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 10 de abril?
Lo último
ETIQUETADO INCORRECTO
Un error en unas lentejas activan una alerta alimentaria en Galicia
APROPIACIÓN INDEBIDA
Condenado un ourensano por quedarse con dinero que le ingresó el banco