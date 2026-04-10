Ourencanto 2026

OCTAVA EDICIÓN

Durante tres días más de 300 voces se dan cita en Ourense durante la octava edición de Ourencanto. Coros infantiles, juveniles y escolares conviven y compiten en un evento que también les permite seguir formándose.

10 abr
-
12 abr

Detalles del evento

Conservatorio de Ourense
10 abr - 12 abr
Desde las 18:30 horas
Presencial
Un coro durante una de las anteriores ediciones de Ourencanto.
Ourencanto 2026 | La Región

Ourense acoge desde este viernes, 10 de abril, la octava edición de Ourencanto, el consolidado encuentro de coros infantiles, juveniles y escolares que reunirá a más de 300 voces de entre 8 y 18 años. Durante tres jornadas, el Conservatorio Profesional de Música y el Auditorio serán los escenarios principales de un evento que combina la convivencia formativa con la exhibición artística de primer nivel.

En esta ocasión, el encuentro cuenta con la dirección artística de Josu Elberdin, referente internacional de la música coral, y la participación especial del compositor Javier Busto. Los jóvenes integrantes de diversas agrupaciones gallegas participarán en talleres y ensayos conjuntos destinados a perfeccionar su técnica y fomentar el intercambio cultural. En esta primera jornada actuarán los coros juveniles.

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