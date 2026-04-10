Ourencanto 2026

Ourense acoge desde este viernes, 10 de abril, la octava edición de Ourencanto, el consolidado encuentro de coros infantiles, juveniles y escolares que reunirá a más de 300 voces de entre 8 y 18 años. Durante tres jornadas, el Conservatorio Profesional de Música y el Auditorio serán los escenarios principales de un evento que combina la convivencia formativa con la exhibición artística de primer nivel.

En esta ocasión, el encuentro cuenta con la dirección artística de Josu Elberdin, referente internacional de la música coral, y la participación especial del compositor Javier Busto. Los jóvenes integrantes de diversas agrupaciones gallegas participarán en talleres y ensayos conjuntos destinados a perfeccionar su técnica y fomentar el intercambio cultural. En esta primera jornada actuarán los coros juveniles.